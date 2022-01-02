Отзывы про Interactive Brokers

nata55
лот від 100 бумаг (= 100 000$)
деякі бумаги лот навіть від 200 штук!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:31
nata55
лот від 100 бумаг (= 100 000$)
деякі бумаги лот навіть від 200 штук!
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:32
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:55
Ukrainian Аналогічне рішення про переведення 13 єврооблігацій та ВВП-варантів із категорії позалистингових цінних паперів до біржового реєстру у п'ятницю ухвалила також біржа ПФТС. Воно також набуде чинності з понеділка.
Ктонибудь понимает смысл написанного ?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:25
можна буде поштучно купувати на УБ чи ПФТС ОЗДП (при умові що будуть продавці!)
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