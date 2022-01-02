Отзывы про Interactive Brokers

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Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:31

nata55
лот від 100 бумаг (= 100 000$)

деякі бумаги лот навіть від 200 штук!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:32

  nata55 написав:Подскажите, может кто имеет опыт. Прошла регистрацию в инт брокерс. Все одобрили. Как пополнить счет разобралась. Могу ли я купить там ОЗДП Украины с погашением в сентябре 22 года ? вроде как профит будет выше чем в ФФ и т.п.

  vitaliian написав:Українські єврооблігації з 14 лютого стануть доступними клієнтам інтернет-трейдингу та недержавним пенсійним фондам (НПФ).
Про це йдеться в повідомленні "Української біржі" у Facebook.

"З 14 лютого 2022 року всі 14 єврооблігацій Міністерства фінансів України (облігації зовнішньої державної позики) будуть переведені з біржового списку до біржового реєстру і стануть доступними клієнтам інтернет-трейдингу та НПФ", – сказано в повідомленні.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:55

Ukrainian Аналогічне рішення про переведення 13 єврооблігацій та ВВП-варантів із категорії позалистингових цінних паперів до біржового реєстру у п'ятницю ухвалила також біржа ПФТС. Воно також набуде чинності з понеділка.


Ктонибудь понимает смысл написанного :D ?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:25

  Яша написав:Ukrainian Аналогічне рішення про переведення 13 єврооблігацій та ВВП-варантів із категорії позалистингових цінних паперів до біржового реєстру у п'ятницю ухвалила також біржа ПФТС. Воно також набуде чинності з понеділка.


Ктонибудь понимает смысл написанного :D ?


можна буде поштучно купувати на УБ чи ПФТС ОЗДП (при умові що будуть продавці!)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:39

  greenozon написав:
  Яша написав:Ukrainian Аналогічне рішення про переведення 13 єврооблігацій та ВВП-варантів із категорії позалистингових цінних паперів до біржового реєстру у п'ятницю ухвалила також біржа ПФТС. Воно також набуде чинності з понеділка.


Ктонибудь понимает смысл написанного :D ?


можна буде поштучно купувати на УБ чи ПФТС ОЗДП (при умові що будуть продавці!)


это все хорошо, а что там с запретом хранения внешних бумаг в наших депозитариях? разрешили уже или схема мутится ?
cohan
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