Отзывы про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:31
nata55
лот від 100 бумаг (= 100 000$)
деякі бумаги лот навіть від 200 штук!
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greenozon
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:32
nata55 написав:
Подскажите, может кто имеет опыт. Прошла регистрацию в инт брокерс. Все одобрили. Как пополнить счет разобралась. Могу ли я купить там ОЗДП Украины с погашением в сентябре 22 года ? вроде как профит будет выше чем в ФФ и т.п.
vitaliian написав:
Українські єврооблігації з 14 лютого стануть доступними клієнтам інтернет-трейдингу та недержавним пенсійним фондам (НПФ).
Про це йдеться в повідомленні "Української біржі" у Facebook.
"З 14 лютого 2022 року всі 14 єврооблігацій Міністерства фінансів України (облігації зовнішньої державної позики) будуть переведені з біржового списку до біржового реєстру і стануть доступними клієнтам інтернет-трейдингу та НПФ", – сказано в повідомленні.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:55
Ukrainian
Аналогічне рішення про переведення 13 єврооблігацій та ВВП-варантів із категорії позалистингових цінних паперів до біржового реєстру у п'ятницю ухвалила також біржа ПФТС. Воно також набуде чинності з понеділка.
Ктонибудь понимает смысл написанного
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Яша
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:25
Яша написав:Ukrainian
Аналогічне рішення про переведення 13 єврооблігацій та ВВП-варантів із категорії позалистингових цінних паперів до біржового реєстру у п'ятницю ухвалила також біржа ПФТС. Воно також набуде чинності з понеділка.
Ктонибудь понимает смысл написанного
?
можна буде поштучно купувати на УБ чи ПФТС ОЗДП (при умові що будуть продавці!)
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greenozon
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:39
greenozon написав: Яша написав:Ukrainian
Аналогічне рішення про переведення 13 єврооблігацій та ВВП-варантів із категорії позалистингових цінних паперів до біржового реєстру у п'ятницю ухвалила також біржа ПФТС. Воно також набуде чинності з понеділка.
Ктонибудь понимает смысл написанного
?
можна буде поштучно купувати на УБ чи ПФТС ОЗДП (при умові що будуть продавці!)
это все хорошо, а что там с запретом хранения внешних бумаг в наших депозитариях? разрешили уже или схема мутится ?
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cohan
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Додано: Нед 13 лют, 2022 14:05
cohan а когда запретили? это банкам на баланс запрещено
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Яша
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Додано: Пон 14 лют, 2022 15:38
St/2 написав:viy
P.S. На долгострок покупайте Ирландские ETF
вы с позиции налоговой отчетности и налога на наследство?
если нет, тогда американские ETF выгоднее.
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manowar
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:44
Подскажите кто разобрался!, в какой отчетности IB отражает полученные дивиденды, а то как-то напрягает что после отсечки ты их видишь на главной странице, а по факту выплаты они из строчки дивиденды исчезают)) Да они добавляются к остатку денежных средств но я пока не нашел отчет который эти операции отражает.
Заранее дякую!
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viy
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:15
Activity report
Выбираете если нужно свежие поступления custom range и ставите с 1го числа месяца по дату что доступна. В сгенерированном отчёте ищете dіvidends и tax
viy написав:
Подскажите кто разобрался!, в какой отчетности IB отражает полученные дивиденды, а то как-то напрягает что после отсечки ты их видишь на главной странице, а по факту выплаты они из строчки дивиденды исчезают)) Да они добавляются к остатку денежных средств но я пока не нашел отчет который эти операции отражает.
Заранее дякую!
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DmitryZP
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