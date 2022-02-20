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Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:35

IBKR пропонує усім рускім інвесторам зматувати вудочки

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:19

Поделитесь опытом открытия счёта в Interactive Brokers

Всем привет! Когда-то давно работал с Универом. Сейчас появилось желание подписать договор с Interactive Brokers. Пробежав по сайту, просят стандартные документы. Как заводить деньги на счёт - сходу не понятно. Договор/Гарантии тоже не понятно. Поделитесь опытом кто как открывал счёт и в целом отзыв о работе с этим брокером. Также какие гарантии при работе с ним?
SIRIUS
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:32

SIRIUS
Все гуд, але здається зараз Ви не зможете переказати свіфт на інвест цілі, я поповнював рахунок 21.02.22 зайшли за 8 годин вже на рахунок, хотів докинути ще на початку березня, в Приваті відповіли, що є заборона на час війни. Десь навіть читав в новинах про це. Поділився на підтримку ТРО Запоріжжя)))
В своєму аккаунті можна скачати договір та довідку про відкриття рахунку.
Слава нації! Смерть ворогам!
Востаннє редагувалось bulldog-zp в П'ят 11 бер, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:40

Re: Отзывы про Interactive Brokers

  bulldog-zp написав:Ви не зможете переказати свіфт та інвест цілі,


100%, заборона на вихідні свіфти із країни від НБУ на час війни
greenozon
 
Повідомлень: 12869
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 19202122
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