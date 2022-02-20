|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 бер, 2022 20:19
Поделитесь опытом открытия счёта в Interactive Brokers
Всем привет! Когда-то давно работал с Универом. Сейчас появилось желание подписать договор с Interactive Brokers. Пробежав по сайту, просят стандартные документы. Как заводить деньги на счёт - сходу не понятно. Договор/Гарантии тоже не понятно. Поделитесь опытом кто как открывал счёт и в целом отзыв о работе с этим брокером. Также какие гарантии при работе с ним?
Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:32
SIRIUS
Все гуд, але здається зараз Ви не зможете переказати свіфт на інвест цілі, я поповнював рахунок 21.02.22 зайшли за 8 годин вже на рахунок, хотів докинути ще на початку березня, в Приваті відповіли, що є заборона на час війни. Десь навіть читав в новинах про це. Поділився на підтримку ТРО Запоріжжя)))
В своєму аккаунті можна скачати договір та довідку про відкриття рахунку.
Слава нації! Смерть ворогам!
Востаннє редагувалось bulldog-zp в П'ят 11 бер, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:40
Re: Отзывы про Interactive Brokers
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:59
А завод с Revolut работает нормально? И если потом выводить - то можно на счет в укр. банке? Или только на Revolut обратно?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|