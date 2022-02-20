Отзывы про Interactive Brokers

Зайшов за Вашим посиланням, виникло нове питання - в ІБ інтерфейс повністю англомовний?
p.s. знайшов русифікований -
Розширення - UK.
Які відмінності/нюанси британського сайту від американського?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:26
Дякую, шановний greenozon !
Зайшов за Вашим посиланням, виникло нове питання - в ІБ інтерфейс повністю англомовний?
p.s. знайшов русифікований -
Розширення - UK.
Які відмінності/нюанси британського сайту від американського?
|