Зайшов за Вашим посиланням, виникло нове питання - в ІБ інтерфейс повністю англомовний?
p.s. знайшов русифікований -
Розширення - UK.
Які відмінності/нюанси британського сайту від американського?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:26
Дякую, шановний greenozon !
Зайшов за Вашим посиланням, виникло нове питання - в ІБ інтерфейс повністю англомовний?
p.s. знайшов русифікований -
Розширення - UK.
Які відмінності/нюанси британського сайту від американського?
Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:32
Re: Отзывы про Interactive Brokers
Доброго дня.
Вчора ввечері завантажив вайс та револют. Зміг авторизуватися тільки у вайс. В революті немає Неньки у випадаючому переліку. Далі авторизація, веріфікація, відкриття мультівалютної картки вайс.
Напряму з грн карток поповнити вайс не можливо. Закачав додаток байнанс (бінанс), це біржа крипти. Авторизувався, веріфікувався.
Ліг спати.
За замовчуванням байнанс встановлює лайт версію. Тому поперше відключаємо лайт у налаштуваннях профілю. Переводимо з грн картки на гаманець ( пробні 800 грн з моно), отримуємо 788 грн на гаманці байнанс. Далі купуємо 22,06 USDT це така кріпта якщо що. Курс 35,72. Трохи нижчій курс методом Р2Р (35,4 але не став пробувати, є нюанси). Далі надивився ютуба поповнення ІВ з вайса, і вирішив заводити фунти. Тому продав 22,06 USDT придбав 17,38 фунтів. Переказав на вайс карту, отримав 17,21 фунтів.
В процесі кінчив раза три.
Прікріпив картку вайс до джі пей. Піду зараз потестю до крамнички. Треба пиво для останнього стрибка (відправити на інтеректів).
Висновки.
Берем гривню, йдемо до обмінника, купляем долл. Ідем до каси банка, поповнюємо долл карту. Перекидаємо на вайс.
Або.
Дзвонимо знайомому айтішніку, він перекидає вам на вайс валюту, а ви йому віддаєти грн.
Або.
Далі буде.
Востаннє редагувалось bulldog-zp в П'ят 27 тра, 2022 22:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:01
Re: Отзывы про Interactive Brokers
Доброго вечора.
wire переказ через вайс додаток на інтеректів в фунтах без комісії. Робиться елементарно просто, всі данні для переказу генеруються на сайті ІБ, коли подаєте заявку на поповнення.
Таким чином 800 моно гривень перетворилися на 17,21 фунт на рахунку ІБ. (маємо курс 46,5 , що є ринковим значенням продажу фунта в обмінниках сьогодні)
Через 43 хвилини після відправки с вайс гроші надійшли на рахунок ІБ.
Доречі карта вайс працює в крамниці, списання в фунтах по кусу купівлі ПБ і моно (приблизно 37)
На мою думку взагалом непоганий спосіб щоденну виручку заганяти на ІВ
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