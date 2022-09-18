Відгуки про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 30 жов, 2022 12:35
В зв'язку зі зміною курсу з початку року, як тепер буде виглядати оподаткування, навіть якщо щось і заробив то через переоцінку гривні все прийдеться виплатити державі?
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