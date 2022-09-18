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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:35

Re: Відгуки про Interactive Brokers

В зв'язку зі зміною курсу з початку року, як тепер буде виглядати оподаткування, навіть якщо щось і заробив то через переоцінку гривні все прийдеться виплатити державі?
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:51

Учет идет в гривне
St/2
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  #<1 ... 21222324
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