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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 30 жов, 2022 12:35
Re: Відгуки про Interactive Brokers
В зв'язку зі зміною курсу з початку року, як тепер буде виглядати оподаткування, навіть якщо щось і заробив то через переоцінку гривні все прийдеться виплатити державі?
Додано: Чет 01 гру, 2022 12:07
Re: Відгуки про Interactive Brokers
В мережі пишуть що ІБ почав блокувати рахунки Українців. Причина: вони логіняться з окупованих територій (території під санкціями).
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:26
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:30
Всім привіт!
Знайшов альтернативу Вайсу.
Дуже задоволений Вайсом, але не склалося.
Вирішив 10 % портфеля перевести в біток на байнансі і ребалансувати по марковіцу, натомість жадібність згубила, став мерчантом на p2p байнанс, заробив 17% за місяць, заюзав Вайс, получив жирний бан від Вайса назавжди)
Але знайшов альтернативу згодом. Пейсера. Литовський банк, єврорахунок. Є кейс поповнення Інтеректіва з рахунка в Пейсері в євро. Коміс 0, миттєвий переказ 1 хвилина, гроші на своєму рахунку в ІВ побачив через 40 хвилин. Здається не погано. Але P2P більше не балуюсь, хіба що для поповнення рахунку.
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