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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 02:12
bulldog-zp написав: DmitryZP написав:bulldog-zp
як на пейсеру гроші скидаєте якщо р2р більше ні-ні?
У мене син айтішник, йому работодавець туди скидує, плюс мої клієнти, що поїхали за кордон теж туди кидають. Але взагалом можна і p2p але не так часто, як я робив на Вайсі (200 угод за місяць). У мене навпаки проблема не поповнення, а виводу, притому виводу по ринковому курсу, а не по курсу НБУ), бо грошей поступає більше, ніж я кидаю на інтеректів. Так що відкривайте пейсеру, стиканемося у ЗП, Ви мені гривню, я Вам Євро))), звісно якщо треба.
Подивіться або поцікавтесь чи пейсера попадає під CRS. Wise попадає, а це значить що в 2024 можливо отримаєте лист щастя (благо нарахують по курсу НБУ).
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Додано: Пон 16 січ, 2023 17:23
скажите, как сейчас завести значительную сумму на IB?
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Олежан
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Додано: Пон 16 січ, 2023 17:28
Олежан написав:
скажите, как сейчас завести значительную сумму на IB?
тільки обхідними (напів)легальними манівцями
прямий легальний метод - SWIFT наразі заблокований указом НБУ
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