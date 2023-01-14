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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 02:12
bulldog-zp написав: DmitryZP написав:bulldog-zp
як на пейсеру гроші скидаєте якщо р2р більше ні-ні?
У мене син айтішник, йому работодавець туди скидує, плюс мої клієнти, що поїхали за кордон теж туди кидають. Але взагалом можна і p2p але не так часто, як я робив на Вайсі (200 угод за місяць). У мене навпаки проблема не поповнення, а виводу, притому виводу по ринковому курсу, а не по курсу НБУ), бо грошей поступає більше, ніж я кидаю на інтеректів. Так що відкривайте пейсеру, стиканемося у ЗП, Ви мені гривню, я Вам Євро))), звісно якщо треба.
Подивіться або поцікавтесь чи пейсера попадає під CRS. Wise попадає, а це значить що в 2024 можливо отримаєте лист щастя (благо нарахують по курсу НБУ).
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Додано: Пон 16 січ, 2023 17:23
скажите, как сейчас завести значительную сумму на IB?
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Олежан
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Додано: Пон 16 січ, 2023 17:28
Олежан написав:
скажите, как сейчас завести значительную сумму на IB?
тільки обхідними (напів)легальними манівцями
прямий легальний метод - SWIFT наразі заблокований указом НБУ
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:48
Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков
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St/2
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:48
St/2 написав:
Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков
+ зберігайте одразу всі транзації в окремій папці (виписка з укр банку про платіж, а також з wise про тримання платежу і далі переказу на ІБ), щоб потім якщо будете заводити в Україну, могли швидко пояснити фін. моніторингу звідки гроші.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:22
St/2 написав:
пополняете платежную систему например wise
налоговая наша и фин мон банка такие платежки примет?
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Олежан
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:41
Олежан
В теорії якщо ваша декларація "нормальна", тобто там будуть доходи адекватні які покриють ваші перекази з України на вайс і з вайса на ІБ, а потім ще й декларації де буде вказаний інвестиційний прибуток, то всі гроші будуть зрозумілими і білими.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:21
St/2 написав:
Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков
А яка комісія вийде 10к євро таким чином вивести?
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Чорний Ворон
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