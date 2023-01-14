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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 17:21
St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?
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adj
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:13
adj написав:St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?
Фин мон, любой внешний платеж.
Но, это не значит что надо тормозить каждый платеж и просить документы.
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St/2
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