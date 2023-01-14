RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:21

St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?
adj
 
Повідомлень: 130
З нами з: 08.04.22
Подякував: 29 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:13

  adj написав:St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?

Фин мон, любой внешний платеж.
Но, это не значит что надо тормозить каждый платеж и просить документы.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11194
З нами з: 02.09.08
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:23

  St/2 написав:Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков

Що означає "на 40 банків?"
Платіжна система це не банк. Тому перекази з таких рахунків будуть виглядати сумнівними. Краще відкрити рахунок у надійному закордонному банку та звідти переказувати та туди ж виводити.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 21.07.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 21, 22, 23
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
228 179944
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 січ, 2023 11:36
vorchun
Відгуки про ICU 1, 2, 3
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
24 20280
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 січ, 2023 14:34
stuermer01

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (289)
18.01.2023 16:00
Ринок ОВДП (3760)
18.01.2023 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.