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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 17:21
St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?
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adj
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:13
adj написав:St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?
Фин мон, любой внешний платеж.
Но, это не значит что надо тормозить каждый платеж и просить документы.
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St/2
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:23
St/2 написав:
Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков
Що означає "на 40 банків?"
Платіжна система це не банк. Тому перекази з таких рахунків будуть виглядати сумнівними. Краще відкрити рахунок у надійному закордонному банку та звідти переказувати та туди ж виводити.
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stuermer01
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:46
stuermer01 написав: St/2 написав:
Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков
Що означає "на 40 банків?"
Платіжна система це не банк. Тому перекази з таких рахунків будуть виглядати сумнівними. Краще відкрити рахунок у надійному закордонному банку та звідти переказувати та туди ж виводити.
І як з України переказати зараз за кордон 100 000 дол для інвестування? Тільки відкривши валютну картку в 40 банках (100000÷2500=40) і з них зробивши платіж на револют/вайс і далі з них вже на ІБ або ще кудись.
Вайсу і революту не дуже пече якщо платник і отримувач одна й та сама людина. Але бути готовим до запитань все ж треба бути.
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adj
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