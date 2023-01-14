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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:21

St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:13

  adj написав:St/2
А фін. мон якщо сума не 100 дол?

Фин мон, любой внешний платеж.
Но, это не значит что надо тормозить каждый платеж и просить документы.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:23

  St/2 написав:Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков

Що означає "на 40 банків?"
Платіжна система це не банк. Тому перекази з таких рахунків будуть виглядати сумнівними. Краще відкрити рахунок у надійному закордонному банку та звідти переказувати та туди ж виводити.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:46

  stuermer01 написав:
  St/2 написав:Почему полу легальными?
Покупаете кеш €, кладете на счет и пополняете платежную систему например wise, далее в IB
2500€ в месяц да на 40 банков

Що означає "на 40 банків?"
Платіжна система це не банк. Тому перекази з таких рахунків будуть виглядати сумнівними. Краще відкрити рахунок у надійному закордонному банку та звідти переказувати та туди ж виводити.

І як з України переказати зараз за кордон 100 000 дол для інвестування? Тільки відкривши валютну картку в 40 банках (100000÷2500=40) і з них зробивши платіж на револют/вайс і далі з них вже на ІБ або ще кудись.
Вайсу і революту не дуже пече якщо платник і отримувач одна й та сама людина. Але бути готовим до запитань все ж треба бути.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:59

  adj написав:
  stuermer01 написав:Що означає "на 40 банків?"
Платіжна система це не банк. Тому перекази з таких рахунків будуть виглядати сумнівними. Краще відкрити рахунок у надійному закордонному банку та звідти переказувати та туди ж виводити.

І як з України переказати зараз за кордон 100 000 дол для інвестування? Тільки відкривши валютну картку в 40 банках (100000÷2500=40) і з них зробивши платіж на револют/вайс і далі з них вже на ІБ або ще кудись.
Вайсу і революту не дуже пече якщо платник і отримувач одна й та сама людина. Але бути готовим до запитань все ж треба бути.

:shock: :shock:
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:39

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  stuermer01 написав:Краще відкрити рахунок у надійному закордонному банку та звідти переказувати та туди ж виводити.


І як туди гроші на той рахунок покласти? Валізою туди-сюди возити?
DmitryZP
 
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