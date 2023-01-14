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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:20
bulldog-zp написав:
Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було.
Ці хлопці realy cool)
Тепер знімете з 0,9% комісії. От і cool на тому. Можна було пошукати й лояльніші варіанти.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 18:52
а что сейчас Моно берет комсу за водящий валютный платеж как и приват?
0,9 вмемянемо, можно выводить через тот же Бинанс) Помоему на данный момент, самая идеальная схема, как пополнения IB, там и вывода. Я правда не вывожу, только пополняю.
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