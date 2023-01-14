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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:20

  bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було.
Ці хлопці realy cool)

Тепер знімете з 0,9% комісії. От і cool на тому. Можна було пошукати й лояльніші варіанти.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:52

Re: Відгуки про Interactive Brokers

а что сейчас Моно берет комсу за водящий валютный платеж как и приват?
0,9 вмемянемо, можно выводить через тот же Бинанс) Помоему на данный момент, самая идеальная схема, как пополнения IB, там и вывода. Я правда не вывожу, только пополняю.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:24

  adj написав:
  bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було.
Ці хлопці realy cool)

А поповнювали ІБ як?

Я писав про це тут вище на пару сторінок. Якщо узагальнити, то я користувався після заборони вихідних свіфтів трьома варіантами.
1. Вивід з української валютної карти на платіжні сервіси (Wise, Paysera, Revolut). Особисто я виводив на Вайс влітку, ліміт з Привата 1к долл на місяць був.
2. Поповнення закордонних рахунків або платіжних систем через Р2Р криптобіржі, доречі не тільки через байнанс, є ще декілька непоганих криптобірж що підтримують гривню.
3. Вам поповнює закордонний рахунок друга особа за кордоном або в Україні, а Ви тут в Україні перераховуєте йому, його родичам або друзям гривню або валюту готівкою.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:31

  klug написав:
  bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було.
Ці хлопці realy cool)

Тепер знімете з 0,9% комісії. От і cool на тому. Можна було пошукати й лояльніші варіанти.

Ще є опція:
депозит -> зняття депозиту без комісії
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:34

перекрили свіфт

https://www.binance.com/uk-UA/support/f ... 0a48e6e358
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