Відгуки про Interactive Brokers

bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було. Ці хлопці realy cool)
Тепер знімете з 0,9% комісії. От і cool на тому. Можна було пошукати й лояльніші варіанти.
а что сейчас Моно берет комсу за водящий валютный платеж как и приват? 0,9 вмемянемо, можно выводить через тот же Бинанс) Помоему на данный момент, самая идеальная схема, как пополнения IB, там и вывода. Я правда не вывожу, только пополняю.
bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було. Ці хлопці realy cool)
А поповнювали ІБ як?
Я писав про це тут вище на пару сторінок. Якщо узагальнити, то я користувався після заборони вихідних свіфтів трьома варіантами. 1. Вивід з української валютної карти на платіжні сервіси (Wise, Paysera, Revolut). Особисто я виводив на Вайс влітку, ліміт з Привата 1к долл на місяць був. 2. Поповнення закордонних рахунків або платіжних систем через Р2Р криптобіржі, доречі не тільки через байнанс, є ще декілька непоганих криптобірж що підтримують гривню. 3. Вам поповнює закордонний рахунок друга особа за кордоном або в Україні, а Ви тут в Україні перераховуєте йому, його родичам або друзям гривню або валюту готівкою.
bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було. Ці хлопці realy cool)
Тепер знімете з 0,9% комісії. От і cool на тому. Можна було пошукати й лояльніші варіанти.
Ще є опція: депозит -> зняття депозиту без комісії