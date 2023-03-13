Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Нед 02 кві, 2023 00:25

isick1 написав: Подаете каждый год декларацию, указываете сколько у вас денег на счету у брокера.

Если что-то продаете, платите налог из инвестиционной прибыли 18% НДФЛ + 1,5% ВЗ,

т.е. купили в январе акцию за 100 баксов, продали в декабре за 120$, с 20 баксов заплатили налоги.



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Тогда и не будет вопросов, когда начнете выводить деньги с брокерского счета, т.к. у вас все будет подтвержеднно.



"Вопрос возникнут ли какие то трудности при пополнении?" Да могут, поэтому подадите "нулевую декларацию" (первую), где укажите свои капиталы. А потом будете каждый год подавать с учетом инвестиционного заработка на биржах. Подаете каждый год декларацию, указываете сколько у вас денег на счету у брокера.Если что-то продаете, платите налог из инвестиционной прибыли 18% НДФЛ + 1,5% ВЗ,т.е. купили в январе акцию за 100 баксов, продали в декабре за 120$, с 20 баксов заплатили налоги.Тогда и не будет вопросов, когда начнете выводить деньги с брокерского счета, т.к. у вас все будет подтвержеднно."Вопрос возникнут ли какие то трудности при пополнении?" Да могут, поэтому подадите "нулевую декларацию" (первую), где укажите свои капиталы. А потом будете каждый год подавать с учетом инвестиционного заработка на биржах.

Вітаю.Якщо подати нульову декларацію зараз, що от є кеш із білої зп, наскирдований за минулий рік, далі в цьому році завести кошти на біржу і торгувати, а потім в наступному році подати декларацію про те, що в цьому році отой кеш був заведений на біржу і ось наторгував такий прибуток (чи збиток - то вже інша справа)), то все буде норм? Не буде податкова чи ще якісь органи запитувати, "а як це ви вивели кеш в умовах обмежень НБУ на транскордонні перекази" ?За основу беремо те, що дохід цілком білий і сума виведення співпадає з наскирдованим, тобто питань по математиці не буде. Цікавить ситуація з економічними обмеженнями.І другий момент: якщо йде торгівля, і якісь позиції закриті в збиток, а якісь в прибуток, то податок же треба платити після підсумування всіх позицій? По річному стейтменту, наприклад.Маю на увазі, чи не захоче податкова сплати податку з прибутку по прибутковим позицім без врахування збитку по, власне, збитковим? Бо це ж тоді буде набагато більше.Маю надію на здоровий глузд та на те, що за основу до оподаткування братиметься стейтмент в цілому, а не окремі позиції в ньому.