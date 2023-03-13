Відгуки про Interactive Brokers

bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було. Ці хлопці realy cool)
Тепер знімете з 0,9% комісії. От і cool на тому. Можна було пошукати й лояльніші варіанти.
а что сейчас Моно берет комсу за водящий валютный платеж как и приват? 0,9 вмемянемо, можно выводить через тот же Бинанс) Помоему на данный момент, самая идеальная схема, как пополнения IB, там и вывода. Я правда не вывожу, только пополняю.
bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було. Ці хлопці realy cool)
А поповнювали ІБ як?
Я писав про це тут вище на пару сторінок. Якщо узагальнити, то я користувався після заборони вихідних свіфтів трьома варіантами. 1. Вивід з української валютної карти на платіжні сервіси (Wise, Paysera, Revolut). Особисто я виводив на Вайс влітку, ліміт з Привата 1к долл на місяць був. 2. Поповнення закордонних рахунків або платіжних систем через Р2Р криптобіржі, доречі не тільки через байнанс, є ще декілька непоганих криптобірж що підтримують гривню. 3. Вам поповнює закордонний рахунок друга особа за кордоном або в Україні, а Ви тут в Україні перераховуєте йому, його родичам або друзям гривню або валюту готівкою.
bulldog-zp написав:Вчора виводив частину кеша в євро з Інтеректів. Хотів через сєпа ( моно вже підтримує сєпа), але в випадаючому меню для сєпа України поки нема нажаль. Зробив свіфт в моно в евро вночі, на наступний день гроші були на монокарті. Що саме цікаве без жодної комісії (банк корреспондент вибрав райфайзен відень). Далі можна замовити євро в касі банку до 100к грн на добу. Виводив 2к евро, питань від монофінмона не було. Ці хлопці realy cool)
Тепер знімете з 0,9% комісії. От і cool на тому. Можна було пошукати й лояльніші варіанти.
Ще є опція: депозит -> зняття депозиту без комісії
isick1 написав:Подаете каждый год декларацию, указываете сколько у вас денег на счету у брокера. Если что-то продаете, платите налог из инвестиционной прибыли 18% НДФЛ + 1,5% ВЗ, т.е. купили в январе акцию за 100 баксов, продали в декабре за 120$, с 20 баксов заплатили налоги.
. Тогда и не будет вопросов, когда начнете выводить деньги с брокерского счета, т.к. у вас все будет подтвержеднно.
"Вопрос возникнут ли какие то трудности при пополнении?" Да могут, поэтому подадите "нулевую декларацию" (первую), где укажите свои капиталы. А потом будете каждый год подавать с учетом инвестиционного заработка на биржах.
Вітаю.
Якщо подати нульову декларацію зараз, що от є кеш із білої зп, наскирдований за минулий рік, далі в цьому році завести кошти на біржу і торгувати, а потім в наступному році подати декларацію про те, що в цьому році отой кеш був заведений на біржу і ось наторгував такий прибуток (чи збиток - то вже інша справа)), то все буде норм? Не буде податкова чи ще якісь органи запитувати, "а як це ви вивели кеш в умовах обмежень НБУ на транскордонні перекази" ?
За основу беремо те, що дохід цілком білий і сума виведення співпадає з наскирдованим, тобто питань по математиці не буде. Цікавить ситуація з економічними обмеженнями.
І другий момент: якщо йде торгівля, і якісь позиції закриті в збиток, а якісь в прибуток, то податок же треба платити після підсумування всіх позицій? По річному стейтменту, наприклад.
Маю на увазі, чи не захоче податкова сплати податку з прибутку по прибутковим позицім без врахування збитку по, власне, збитковим? Бо це ж тоді буде набагато більше. Маю надію на здоровий глузд та на те, що за основу до оподаткування братиметься стейтмент в цілому, а не окремі позиції в ньому.