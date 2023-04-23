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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 кві, 2023 01:50
guglepochtamt написав:adj
как пополняли, что почти бесплатно? С приват 2% с моно 1%, на револют, а какие ещё варианты дешевле?
У мене через гугл пей поповнення революта з моно валютної без комісії. А з рево безкоштовно поповнення іб, через ach
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adj
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Додано: П'ят 21 кві, 2023 13:01
adj написав: guglepochtamt написав:adj
как пополняли, что почти бесплатно? С приват 2% с моно 1%, на револют, а какие ещё варианты дешевле?
У мене через гугл пей поповнення революта з моно валютної без комісії. А з рево безкоштовно поповнення іб, через ach
Mono v euro? Какие лимиты? Спс
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 21 кві, 2023 16:26
Alexkievukraine написав: adj написав: guglepochtamt написав:adj
как пополняли, что почти бесплатно? С приват 2% с моно 1%, на револют, а какие ещё варианты дешевле?
У мене через гугл пей поповнення революта з моно валютної без комісії. А з рево безкоштовно поповнення іб, через ach
Mono v euro? Какие лимиты? Спс
Mono usd -> revo usd -> ACH -> IBKR
ліміти не знаю, ганяв по пару тисяч доларів в минулому році, в цьому вже не актуально.
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adj
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Додано: Пон 24 лип, 2023 00:58
destaom Вітаю! Зареєструвався на ІВ але стикнувся зпроблемою що не знаю як поповнити депозит. Хто може підказати актуальний метод. Знаходжусь в Україні.Дякую
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sadovnik18
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Додано: Пон 24 лип, 2023 16:30
destaom [UA Bank] USD card -> Revolut USD (google pay, через додаток без комісії) -> USD ACH transfer IBKR
Такий маршрут абсолютно без комісії.
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adj
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