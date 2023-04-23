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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 01:50

  guglepochtamt написав:adj как пополняли, что почти бесплатно? С приват 2% с моно 1%, на револют, а какие ещё варианты дешевле?

У мене через гугл пей поповнення революта з моно валютної без комісії. А з рево безкоштовно поповнення іб, через ach
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2023 13:01

  adj написав:
  guglepochtamt написав:adj как пополняли, что почти бесплатно? С приват 2% с моно 1%, на револют, а какие ещё варианты дешевле?

У мене через гугл пей поповнення революта з моно валютної без комісії. А з рево безкоштовно поповнення іб, через ach


Mono v euro? Какие лимиты? Спс
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2023 16:26

  Alexkievukraine написав:
  adj написав:
  guglepochtamt написав:adj как пополняли, что почти бесплатно? С приват 2% с моно 1%, на револют, а какие ещё варианты дешевле?

У мене через гугл пей поповнення революта з моно валютної без комісії. А з рево безкоштовно поповнення іб, через ach


Mono v euro? Какие лимиты? Спс

Mono usd -> revo usd -> ACH -> IBKR
ліміти не знаю, ганяв по пару тисяч доларів в минулому році, в цьому вже не актуально.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:28

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Есть кто нашел наиболее выгодный по издержкам способ пополнения IBKR сейчас? В данный момент пополняю EUR Mono -> Wise (переводом на JP Morgan) -> Debit card payment. Комиссия кусается больно :(
destaom
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:58

destaom Вітаю! Зареєструвався на ІВ але стикнувся зпроблемою що не знаю як поповнити депозит. Хто може підказати актуальний метод. Знаходжусь в Україні.Дякую
sadovnik18
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:30

destaom [UA Bank] USD card -> Revolut USD (google pay, через додаток без комісії) -> USD ACH transfer IBKR
Такий маршрут абсолютно без комісії.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:33

adj

Спасибо, звучит очень заманчиво. А вы не знаете это еще актуально для тех кто не имеет счета в Revolut? Я где-то слышал что его для Украины прикрыли и в той же регистрации нет даже Украины как страны в списке(по крайней мере я не видел). Не в курсе об этом случайно?
destaom
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:09

destaom не знаю, я реєструвався минулої весни, але й не регулярно користуюсь, поки не банили, листи щастя теж не присилали. Такий переказ безкоштовний лише 1 на місяць, наступні за місяць будуть уже з комісією.
adj
 
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