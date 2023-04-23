Не смог пройти регистрацию
Блокирует, толи из за того что я за границей, толи місце народження Крим не сподобалось системі. Що порадите робити? Шукати іншого брокера? Кого порадите?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 01:15
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Не смог пройти регистрацию
Блокирует, толи из за того что я за границей, толи місце народження Крим не сподобалось системі. Що порадите робити? Шукати іншого брокера? Кого порадите?
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