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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 01:15

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Не смог пройти регистрацию :(
Блокирует, толи из за того что я за границей, толи місце народження Крим не сподобалось системі. Що порадите робити? Шукати іншого брокера? Кого порадите?
User77
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:01

User77 навряд тут проблема в тому що у вас місце народження крим. Яка у вас реєстрація? Якщо ви закордоном ви там податковий резидент чи ні? Яку країну при реєстрації ви вибираєте і які документи надавали?
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:12

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  adj написав:тут проблема в тому що у вас місце народження крим.

100%
в них червоні ганчірки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:01

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Так я дав укр паспорт та виписку з монобанк з місцем реестраціі Харків. Відразу відмова.
Що порадити відкрити замість IB.?
User77
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:42

  destaom написав:undeadserf

Я так понимаю вы говорите про интеграцию IBKR с вайз счетом напрямую? Тоже видимо мертвый номер для меня ибо у меня не был открыт персональный счет в валюте, а с недавнего времени его в Украине запретили открывать как я понял

И с Revolute кстати проверил - тоже мертвая тема. Там для того чтобы трансферить деньги надо подверждающий документ что ты именно беженец(временное свидетельство и тд)

В общем как всегда опоздал на поезд :)



Сейчас новым клиентам можно через dzen 3.5% комса
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 17:40

  Alexkievukraine написав:
  destaom написав:undeadserf

Я так понимаю вы говорите про интеграцию IBKR с вайз счетом напрямую? Тоже видимо мертвый номер для меня ибо у меня не был открыт персональный счет в валюте, а с недавнего времени его в Украине запретили открывать как я понял

И с Revolute кстати проверил - тоже мертвая тема. Там для того чтобы трансферить деньги надо подверждающий документ что ты именно беженец(временное свидетельство и тд)

В общем как всегда опоздал на поезд :)



Сейчас новым клиентам можно через dzen 3.5% комса


Можливо мали на увазі ZEN? Якщо тягнути ZENом з Моно, то буде 2.5%
через п2п 3.5%: 1% моно + 2.5% ZEN.

destaom
Пробуйте ZEN, Genome, Paysera. Про них багато інформації на ютубі, правда у кожної платіжки свої особливості. Вивчайте
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 12:08

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Господа, прикрили мне Вайз после года работы :-(
Отправлял через USDT на него, а с него уже на брокера.
Что сейчас наиболее выгодное? Тянуть с Моно? но там лимит, или без Лимита но P2P
А что Свифт работает сейчас, можно с Привата закинуть?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 12:21

Shummi що прислали від wise коли блокували? Чи були попередження?
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:08

adj
Нет, просто одномоментно меня прекратили видеть другие пользователь Вайз, и при нажатии на клавишу "Получить реквизиты счета" стало писать что "account Inactive".
Написал в поддержку, ответил что счет заблочек, почему, объяснять мол не должны.
Но понятно что за постоянные переводы между вайзами за Крипту)
Shummi
 
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