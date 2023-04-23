Не смог пройти регистрацию
Блокирует, толи из за того что я за границей, толи місце народження Крим не сподобалось системі. Що порадите робити? Шукати іншого брокера? Кого порадите?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 01:15
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Не смог пройти регистрацию
Блокирует, толи из за того что я за границей, толи місце народження Крим не сподобалось системі. Що порадите робити? Шукати іншого брокера? Кого порадите?
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:01
User77 навряд тут проблема в тому що у вас місце народження крим. Яка у вас реєстрація? Якщо ви закордоном ви там податковий резидент чи ні? Яку країну при реєстрації ви вибираєте і які документи надавали?
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:12
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Додано: Чет 27 лип, 2023 17:01
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Так я дав укр паспорт та виписку з монобанк з місцем реестраціі Харків. Відразу відмова.
Що порадити відкрити замість IB.?
Додано: Суб 05 сер, 2023 14:42
Сейчас новым клиентам можно через dzen 3.5% комса
Додано: Суб 05 сер, 2023 17:40
Можливо мали на увазі ZEN? Якщо тягнути ZENом з Моно, то буде 2.5%
через п2п 3.5%: 1% моно + 2.5% ZEN.
destaom
Пробуйте ZEN, Genome, Paysera. Про них багато інформації на ютубі, правда у кожної платіжки свої особливості. Вивчайте
Додано: Сер 09 сер, 2023 12:08
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Господа, прикрили мне Вайз после года работы
Отправлял через USDT на него, а с него уже на брокера.
Что сейчас наиболее выгодное? Тянуть с Моно? но там лимит, или без Лимита но P2P
А что Свифт работает сейчас, можно с Привата закинуть?
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:08
adj
Нет, просто одномоментно меня прекратили видеть другие пользователь Вайз, и при нажатии на клавишу "Получить реквизиты счета" стало писать что "account Inactive".
Написал в поддержку, ответил что счет заблочек, почему, объяснять мол не должны.
Но понятно что за постоянные переводы между вайзами за Крипту)
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