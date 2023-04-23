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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:15

Alexkievukraine
Да Тарас Гук описывал. Пользуюсь уже, но там все таки лимит) Если нужно нормальную сумму перегнать не вариант. Вот сейчас узнаю с каких банков еще можно без комсы.
Вроде Говорят ПУМБ, Аккорд, Абанк, Кредо, но не проверял их еще.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:51

Моно сенс без ...
Alexkievukraine
 
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