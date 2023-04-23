Відгуки про Interactive Brokers

Alexkievukraine
Да Тарас Гук описывал. Пользуюсь уже, но там все таки лимит) Если нужно нормальную сумму перегнать не вариант. Вот сейчас узнаю с каких банков еще можно без комсы.
Вроде Говорят ПУМБ, Аккорд, Абанк, Кредо, но не проверял их еще.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:15
Alexkievukraine
Да Тарас Гук описывал. Пользуюсь уже, но там все таки лимит) Если нужно нормальную сумму перегнать не вариант. Вот сейчас узнаю с каких банков еще можно без комсы.
Вроде Говорят ПУМБ, Аккорд, Абанк, Кредо, но не проверял их еще.
Додано: Чет 10 сер, 2023 19:42
Alexkievukraine
Абанк седня узнал, 1% дерут.
Остальные пока в процессе
Додано: Чет 10 сер, 2023 20:24
Акорд и изи в чате сказали без комиссии.. С понедельника буду тестить 😁 на гуглпей вроде лимит 2500 долл. Сутки..
Зараз переглядають цей форум: Alexkievukraine і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|