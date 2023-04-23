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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:15
Alexkievukraine
Да Тарас Гук описывал. Пользуюсь уже, но там все таки лимит) Если нужно нормальную сумму перегнать не вариант. Вот сейчас узнаю с каких банков еще можно без комсы.
Вроде Говорят ПУМБ, Аккорд, Абанк, Кредо, но не проверял их еще.
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Shummi
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Додано: Чет 10 сер, 2023 11:51
Моно сенс без ...
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 10 сер, 2023 19:42
Alexkievukraine
Абанк седня узнал, 1% дерут.
Остальные пока в процессе
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Shummi
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:24
Акорд и изи в чате сказали без комиссии.. С понедельника буду тестить 😁 на гуглпей вроде лимит 2500 долл. Сутки..
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:26
Сенсе еще кстате 0.5 кешбек может и нет...
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:32
Alexkievukraine
Альфа брала 4% через ГПей - хз що помінялось за півроку
На ГПей в теорії ліміт 2500, на практиці в рази менше
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undeadserf
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:39
Alexkievukraine написав:
Акорд и изи в чате сказали без комиссии.. С понедельника буду тестить 😁 на гуглпей вроде лимит 2500 долл. Сутки..
У кого лимит? у Вайза?
Так то у НБУ лимит) так то отправить можно 2400 евро, отправляем же евро только)
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Shummi
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:51
Shummi написав: Alexkievukraine написав:
Акорд и изи в чате сказали без комиссии.. С понедельника буду тестить 😁 на гуглпей вроде лимит 2500 долл. Сутки..
У кого лимит? у Вайза?
Так то у НБУ лимит) так то отправить можно 2400 евро, отправляем же евро только)
у всіх: у Вайза, ГПея і банків.
Тобто маючи +/- 10робочих банків, за 1 день 2400*10 = 24000 євро не виведеш.
Вайз видає помилку, якому кидає відмову ГПей.
Виходить приблизно 1000 євро в день.
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undeadserf
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