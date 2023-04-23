Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Суб 12 сер, 2023 19:17

Багато років читаю цю та інші гілки форуму. Цікаво.

Все зробив, як ви рекомендували.

Дивіденди накопичуються, interest accrued радують, дещо і у трейдингу вдається.

Здавалось, навіщо реєструватись та забивати людям макитри ідіотськими питаннями?

І от що цікаво, шановні. Приводом зареєструватись і написати декілька думок стала новина про чергового хитрожопого українця, який був членом ЦВК, поіхав у Маямі та півтора року отримував гроші з бюджету нещасної нашої неньки за виконання службових обов'язків.

Я буду працювати, сплачувати податки, а він буде у Маямі. Добре. Питань нема, це реальність.

При цьому, у мене є вибір. Показувати місцевим митарям інвестиційний прибуток чи ні.

Вибір не простий.

І якщо з дивідендами від умовної KO чи IBM все зрозуміло - податок утримав дядя Сем і далі діє угода про уникнення подвійного оподаткування, тобто, місцеві можуть лише штрафанути за неподання інформації, то з питанням interest від брокера та, особливо, з питанням інвестиційного прибутку, є деякі складності розуміння.

Про них, власне, про ці складності, і хотів запитати досвідчених і вкрай розумних.



Припустимо, St правий, IB для нас не є податковим агентом, можна за дві хвилини продати портфель, вивести кошти і закрити рахунок.

Умовний trololo, в такому разі, збирався скористатись можливістю амністувати капітал під 5% та відмити не лише базову суму інвестиції, але і зароблену капіталізацію.

А хтось інший, наприклад, St, відмив базовий капітал тут ще до інвестування, і подасть декларацію для сплати 19,5% від визначеного IB інвестиційного прибутку, перерахувавши, звичайно, всі операції через гривню.

А от я, наприклад, не хочу робити ні те, ні інше.

Бо хлопці, що проживають у Маямі, чекають моїх грошей.

І тут не про війну, біженців, розруху та інші зрозумілі бюджетні відновлювальні моменти. Тут про принциповий вибір.



Попередні ласки на цьому закінчуються, переходжу до питань.

1. Є практика часткового виведення коштів. Чи не заблокує IB виведення всіх коштів, які, наприклад, перевищують загальну суму інвестованих без подання американським податківцям спеціальної податкової форми із визначення нерезидентом суми інвестиційного прибутку на території штатів?

2. Чи дозволяють зараз IB виводити кошти на інший рахунок, що відрізняється від того, з якого кошти заводились?

3. Чи бачить хоч хтось навіть мінімальну можливість українських податківців побачити дані про наявність інвестиційного прибутку з походженням у штатах?

4. Чи сприйме валютний контроль та фінансовий моніторинг умовного OTP банку в Україні у якості обгрунтування походження коштів з метою їх зняття дані від IB про їх повернення у зв'язку, наприклад, із закриттям рахунку чи просто у зв'язку з частковим поверненням?



Розумію сам, що забагато питань, але дякую вам, що прочитали до кінця.

Було би цікаво прочитати думки з цього приводу.