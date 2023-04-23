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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 12 сер, 2023 19:17
Багато років читаю цю та інші гілки форуму. Цікаво.
Все зробив, як ви рекомендували.
Дивіденди накопичуються, interest accrued радують, дещо і у трейдингу вдається.
Здавалось, навіщо реєструватись та забивати людям макитри ідіотськими питаннями?
І от що цікаво, шановні. Приводом зареєструватись і написати декілька думок стала новина про чергового хитрожопого українця, який був членом ЦВК, поіхав у Маямі та півтора року отримував гроші з бюджету нещасної нашої неньки за виконання службових обов'язків.
Я буду працювати, сплачувати податки, а він буде у Маямі. Добре. Питань нема, це реальність.
При цьому, у мене є вибір. Показувати місцевим митарям інвестиційний прибуток чи ні.
Вибір не простий.
І якщо з дивідендами від умовної KO чи IBM все зрозуміло - податок утримав дядя Сем і далі діє угода про уникнення подвійного оподаткування, тобто, місцеві можуть лише штрафанути за неподання інформації, то з питанням interest від брокера та, особливо, з питанням інвестиційного прибутку, є деякі складності розуміння.
Про них, власне, про ці складності, і хотів запитати досвідчених і вкрай розумних.
Припустимо, St правий, IB для нас не є податковим агентом, можна за дві хвилини продати портфель, вивести кошти і закрити рахунок.
Умовний trololo, в такому разі, збирався скористатись можливістю амністувати капітал під 5% та відмити не лише базову суму інвестиції, але і зароблену капіталізацію.
А хтось інший, наприклад, St, відмив базовий капітал тут ще до інвестування, і подасть декларацію для сплати 19,5% від визначеного IB інвестиційного прибутку, перерахувавши, звичайно, всі операції через гривню.
А от я, наприклад, не хочу робити ні те, ні інше.
Бо хлопці, що проживають у Маямі, чекають моїх грошей.
І тут не про війну, біженців, розруху та інші зрозумілі бюджетні відновлювальні моменти. Тут про принциповий вибір.
Попередні ласки на цьому закінчуються, переходжу до питань.
1. Є практика часткового виведення коштів. Чи не заблокує IB виведення всіх коштів, які, наприклад, перевищують загальну суму інвестованих без подання американським податківцям спеціальної податкової форми із визначення нерезидентом суми інвестиційного прибутку на території штатів?
2. Чи дозволяють зараз IB виводити кошти на інший рахунок, що відрізняється від того, з якого кошти заводились?
3. Чи бачить хоч хтось навіть мінімальну можливість українських податківців побачити дані про наявність інвестиційного прибутку з походженням у штатах?
4. Чи сприйме валютний контроль та фінансовий моніторинг умовного OTP банку в Україні у якості обгрунтування походження коштів з метою їх зняття дані від IB про їх повернення у зв'язку, наприклад, із закриттям рахунку чи просто у зв'язку з частковим поверненням?
Розумію сам, що забагато питань, але дякую вам, що прочитали до кінця.
Було би цікаво прочитати думки з цього приводу.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 08:11
undeadserf написав: Alexkievukraine написав: undeadserf написав:Alexkievukraine
Альфа брала 4% через ГПей - хз що помінялось за півроку
На ГПей в теорії ліміт 2500, на практиці в рази менше
Позавчера 1000 евро с сенса ушла без комиссии и проблем, больше в сутки не пробовал....
Гляньте в додатку, чи не донарахували % за переказ. Самому цікаво
Все ок!
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:36
unknown guest написав:
Багато років читаю цю та інші гілки форуму. Цікаво.
Все зробив, як ви рекомендували.
Дивіденди накопичуються, interest accrued радують, дещо і у трейдингу вдається.
Здавалось, навіщо реєструватись та забивати людям макитри ідіотськими питаннями?
І от що цікаво, шановні. Приводом зареєструватись і написати декілька думок стала новина про чергового хитрожопого українця, який був членом ЦВК, поіхав у Маямі та півтора року отримував гроші з бюджету нещасної нашої неньки за виконання службових обов'язків.
Я буду працювати, сплачувати податки, а він буде у Маямі. Добре. Питань нема, це реальність.
При цьому, у мене є вибір. Показувати місцевим митарям інвестиційний прибуток чи ні.
Вибір не простий.
І якщо з дивідендами від умовної KO чи IBM все зрозуміло - податок утримав дядя Сем і далі діє угода про уникнення подвійного оподаткування, тобто, місцеві можуть лише штрафанути за неподання інформації, то з питанням interest від брокера та, особливо, з питанням інвестиційного прибутку, є деякі складності розуміння.
Про них, власне, про ці складності, і хотів запитати досвідчених і вкрай розумних.
Припустимо, St правий, IB для нас не є податковим агентом, можна за дві хвилини продати портфель, вивести кошти і закрити рахунок.
Умовний trololo, в такому разі, збирався скористатись можливістю амністувати капітал під 5% та відмити не лише базову суму інвестиції, але і зароблену капіталізацію.
А хтось інший, наприклад, St, відмив базовий капітал тут ще до інвестування, і подасть декларацію для сплати 19,5% від визначеного IB інвестиційного прибутку, перерахувавши, звичайно, всі операції через гривню.
А от я, наприклад, не хочу робити ні те, ні інше.
Бо хлопці, що проживають у Маямі, чекають моїх грошей.
І тут не про війну, біженців, розруху та інші зрозумілі бюджетні відновлювальні моменти. Тут про принциповий вибір.
Попередні ласки на цьому закінчуються, переходжу до питань.
1. Є практика часткового виведення коштів. Чи не заблокує IB виведення всіх коштів, які, наприклад, перевищують загальну суму інвестованих без подання американським податківцям спеціальної податкової форми із визначення нерезидентом суми інвестиційного прибутку на території штатів?
2. Чи дозволяють зараз IB виводити кошти на інший рахунок, що відрізняється від того, з якого кошти заводились?
3. Чи бачить хоч хтось навіть мінімальну можливість українських податківців побачити дані про наявність інвестиційного прибутку з походженням у штатах?
4. Чи сприйме валютний контроль та фінансовий моніторинг умовного OTP банку в Україні у якості обгрунтування походження коштів з метою їх зняття дані від IB про їх повернення у зв'язку, наприклад, із закриттям рахунку чи просто у зв'язку з частковим поверненням?
Розумію сам, що забагато питань, але дякую вам, що прочитали до кінця.
Було би цікаво прочитати думки з цього приводу.
Просто не выводи и проблемы нет
В любой момент времени могут валютные счета конвертировать в гривню по волшебному курсу на нужды армии
Или тебе хлеба купить не на что?
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Додано: Нед 13 сер, 2023 14:53
міняйте реєстрацію, отримуйте довідку, перекладайте - відправляйте IBKR (що в принципі треба було зробити ще давно, якщо людина не живе по місцю реєстрації)
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adj
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Додано: Нед 13 сер, 2023 15:09
unknown guest
1. Є практика часткового виведення коштів. Чи не заблокує IB виведення всіх коштів, які, наприклад, перевищують загальну суму інвестованих без подання американським податківцям спеціальної податкової форми із визначення нерезидентом суми інвестиційного прибутку на території штатів?
Їм по барабану, вони ж бачать звідки з'явилась позитивна різниця між депозитами і зняттями грошей - через покупку/продаж ЦП, дивідендів, купонів. Їм все буде зрозуміло.
2. Чи дозволяють зараз IB виводити кошти на інший рахунок, що відрізняється від того, з якого кошти заводились?
Слухав їх вебінар, там сказали що автоматично можна виводити на рахунки особи з яких були поповнення, а також можна звернутись в їх підтримку щоб додали новий рахунок з якого не було поповнень.
3. Чи бачить хоч хтось навіть мінімальну можливість українських податківців побачити дані про наявність інвестиційного прибутку з походженням у штатах?
В теорії CRS. Ну і брокер звітує в IRS по дивідендам які виплачують компанії з США. Відповідно дані зберігаються, але не поширюються.
4. Чи сприйме валютний контроль та фінансовий моніторинг умовного OTP банку в Україні у якості обгрунтування походження коштів з метою їх зняття дані від IB про їх повернення у зв'язку, наприклад, із закриттям рахунку чи просто у зв'язку з частковим поверненням?
Ось тут і дізнається, так як фін. мон. 99% що бикане, тим більше якщо поповнення були не з цього банку, а вивід на нього.
Наприклад є таке відео де видно що фін. мон. нормально вже стучить далі структурам, але поки ці наступні структури ще не дуже активно з цією інформацією працюють. Думаю як грантова допомога закінчиться то цей інструмент держава активно долучить щоб збільшувати дохідну частину бюджету. А беручи до уваги 0 декларацію яка вже була то пощади я би не чекав.
Тож мій висновок: я з вами згоден в тому що видаткова частина бюджету в Україні мене не влаштовує, але і бути в сірій зоні в цьому питанні я не хочу.
Тому я подаю декларації по іноземним доходам (питання дивідендів і подвійного оподаткування вирішую тим що не купляю такі інструменти які створюють для мене таку проблему, наприклад якщо вам хочеться VOO то купіть VUUA і не будете мати проблем з подвійним оподаткуванням дивідендів.)
По деклараціям у мене не було ніяких запитань, хоча я не з Києва а з невеликого обласного центру, просто подав, навіть не долучав виписки від брокера. Автоматично приймається, нараховується податок і сплачується. (знову ж таки, в моєму випадку, я читав що у людей були проблеми, але як я розумію це ті хто подаються на податкову знижку).
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Додано: Нед 13 сер, 2023 15:30
Alexkievukraine написав: undeadserf написав:Alexkievukraine
Альфа брала 4% через ГПей - хз що помінялось за півроку
На ГПей в теорії ліміт 2500, на практиці в рази менше
Позавчера 1000 евро с сенса ушла без комиссии и проблем, больше в сутки не пробовал....
Хм, а это уже интересно, я больше чем полгода назад пробовал пополнять револют через GPay с евровой карты и тогда сенс стянул с меня комиссию, с тех пор я валютные карточки сенса закрыл нафиг, и сейчас нет возможности проверить. Вы можете точно сказать как сенс отображает эту транзакцию как перевод на карту или
как покупку, в идеале будет если вы дадите строку из выписки где будет виден и текст и MCC-код операции. Заранее спасибо!
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Додано: Нед 13 сер, 2023 15:53
adj написав:
міняйте реєстрацію, отримуйте довідку, перекладайте - відправляйте IBKR (що в принципі треба було зробити ще давно, якщо людина не живе по місцю реєстрації)
це не моє
це нове (при)дуркування ібкр - Запоріжжя
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Додано: Нед 13 сер, 2023 18:53
antey718 написав: Alexkievukraine написав: undeadserf написав:Alexkievukraine
Альфа брала 4% через ГПей - хз що помінялось за півроку
На ГПей в теорії ліміт 2500, на практиці в рази менше
Позавчера 1000 евро с сенса ушла без комиссии и проблем, больше в сутки не пробовал....
Хм, а это уже интересно, я больше чем полгода назад пробовал пополнять револют через GPay с евровой карты и тогда сенс стянул с меня комиссию, с тех пор я валютные карточки сенса закрыл нафиг, и сейчас нет возможности проверить. Вы можете точно сказать как сенс отображает эту транзакцию как перевод на карту или
как покупку, в идеале будет если вы дадите строку из выписки где будет виден и текст и MCC-код операции. Заранее спасибо!
Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...
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Додано: Нед 13 сер, 2023 18:53
antey718 написав: Alexkievukraine написав: undeadserf написав:Alexkievukraine
Альфа брала 4% через ГПей - хз що помінялось за півроку
На ГПей в теорії ліміт 2500, на практиці в рази менше
Позавчера 1000 евро с сенса ушла без комиссии и проблем, больше в сутки не пробовал....
Хм, а это уже интересно, я больше чем полгода назад пробовал пополнять револют через GPay с евровой карты и тогда сенс стянул с меня комиссию, с тех пор я валютные карточки сенса закрыл нафиг, и сейчас нет возможности проверить. Вы можете точно сказать как сенс отображает эту транзакцию как перевод на карту или
как покупку, в идеале будет если вы дадите строку из выписки где будет виден и текст и MCC-код операции. Заранее спасибо!
Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...
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