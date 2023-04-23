Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Нед 13 сер, 2023 15:09

1. Є практика часткового виведення коштів. Чи не заблокує IB виведення всіх коштів, які, наприклад, перевищують загальну суму інвестованих без подання американським податківцям спеціальної податкової форми із визначення нерезидентом суми інвестиційного прибутку на території штатів?

2. Чи дозволяють зараз IB виводити кошти на інший рахунок, що відрізняється від того, з якого кошти заводились?

3. Чи бачить хоч хтось навіть мінімальну можливість українських податківців побачити дані про наявність інвестиційного прибутку з походженням у штатах?

4. Чи сприйме валютний контроль та фінансовий моніторинг умовного OTP банку в Україні у якості обгрунтування походження коштів з метою їх зняття дані від IB про їх повернення у зв'язку, наприклад, із закриттям рахунку чи просто у зв'язку з частковим поверненням?

Їм по барабану, вони ж бачать звідки з'явилась позитивна різниця між депозитами і зняттями грошей - через покупку/продаж ЦП, дивідендів, купонів. Їм все буде зрозуміло.Слухав їх вебінар, там сказали що автоматично можна виводити на рахунки особи з яких були поповнення, а також можна звернутись в їх підтримку щоб додали новий рахунок з якого не було поповнень.В теорії CRS. Ну і брокер звітує в IRS по дивідендам які виплачують компанії з США. Відповідно дані зберігаються, але не поширюються.Ось тут і дізнається, так як фін. мон. 99% що бикане, тим більше якщо поповнення були не з цього банку, а вивід на нього.Наприклад є таке відео де видно що фін. мон. нормально вже стучить далі структурам, але поки ці наступні структури ще не дуже активно з цією інформацією працюють. Думаю як грантова допомога закінчиться то цей інструмент держава активно долучить щоб збільшувати дохідну частину бюджету. А беручи до уваги 0 декларацію яка вже була то пощади я би не чекав.Тож мій висновок: я з вами згоден в тому що видаткова частина бюджету в Україні мене не влаштовує, але і бути в сірій зоні в цьому питанні я не хочу.Тому я подаю декларації по іноземним доходам (питання дивідендів і подвійного оподаткування вирішую тим що не купляю такі інструменти які створюють для мене таку проблему, наприклад якщо вам хочеться VOO то купіть VUUA і не будете мати проблем з подвійним оподаткуванням дивідендів.)По деклараціям у мене не було ніяких запитань, хоча я не з Києва а з невеликого обласного центру, просто подав, навіть не долучав виписки від брокера. Автоматично приймається, нараховується податок і сплачується. (знову ж таки, в моєму випадку, я читав що у людей були проблеми, але як я розумію це ті хто подаються на податкову знижку).