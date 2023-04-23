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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:56
Alexkievukraine написав: antey718 написав: Alexkievukraine написав:
Позавчера 1000 евро с сенса ушла без комиссии и проблем, больше в сутки не пробовал....
Хм, а это уже интересно, я больше чем полгода назад пробовал пополнять револют через GPay с евровой карты и тогда сенс стянул с меня комиссию, с тех пор я валютные карточки сенса закрыл нафиг, и сейчас нет возможности проверить. Вы можете точно сказать как сенс отображает эту транзакцию как перевод на карту или
как покупку, в идеале будет если вы дадите строку из выписки где будет виден и текст и MCC-код операции. Заранее спасибо!
Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...
Ясно, неожиданно что пополнение wise идет покупкой, потому сенс и не берет комиссию. Но риск в том что в любой момент сенс может начать квалифицировать это как Visa transfer или Moneysend и побреют комиссию в 4%, они наперсточники еще те.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:57
Alexkievukraine написав:
Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...
MCC 4829 - Грошові перекази.
MCC 4829 is used for Money Orders – Wire Transfer and other similar services.
Тут щось Альфа хімічить з міскодингом...
Ще давно питався у підтримки Моно про списання через ГПей на Вайз. Відповіли:
Так, це переказ з карти на карту МСС 4829
Саме через цей MCC, який виставляє Вайз, деякі банки відмовляються від таких переказів, зокрема Райф, Прокредит, ОТП, КредіАгріколь та ін., аргументують, що в них заборонені перекази за кордон. Про 100к і квазі-кеш деякі чули/знають, але це суто їхня заборона
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:02
undeadserf написав: Alexkievukraine написав:
Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...
MCC 4829 - Грошові перекази.
MCC 4829 is used for Money Orders – Wire Transfer and other similar services.
Тут щось Альфа хімічить з міскодингом...
Ще давно питався у підтримки Моно про списання через ГПей на Вайз. Відповіли:
Так, це переказ з карти на карту МСС 4829
Саме через цей MCC, який виставляє Вайз, деякі банки відмовляються від таких переказів, зокрема Райф, Прокредит, ОТП, КредіАгріколь та ін., аргументують, що в них заборонені перекази за кордон. Про 100к і квазі-кеш деякі чули/знають, але це суто їхня заборона
Я не експерт в цьому питанні, але те що маємо код 4829 ще не означає що це переказ, можливо Wise дійсно показує це як покупку, моно любить по своєму трактувати транзакції, взяти хоча б той же амазон.
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