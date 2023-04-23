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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:56

  Alexkievukraine написав:
  antey718 написав:
  Alexkievukraine написав:
Позавчера 1000 евро с сенса ушла без комиссии и проблем, больше в сутки не пробовал....


Хм, а это уже интересно, я больше чем полгода назад пробовал пополнять револют через GPay с евровой карты и тогда сенс стянул с меня комиссию, с тех пор я валютные карточки сенса закрыл нафиг, и сейчас нет возможности проверить. Вы можете точно сказать как сенс отображает эту транзакцию как перевод на карту или
как покупку, в идеале будет если вы дадите строку из выписки где будет виден и текст и MCC-код операции. Заранее спасибо!



Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...

Ясно, неожиданно что пополнение wise идет покупкой, потому сенс и не берет комиссию. Но риск в том что в любой момент сенс может начать квалифицировать это как Visa transfer или Moneysend и побреют комиссию в 4%, они наперсточники еще те.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:57

  Alexkievukraine написав:Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...

MCC 4829 - Грошові перекази.
MCC 4829 is used for Money Orders – Wire Transfer and other similar services.

Тут щось Альфа хімічить з міскодингом...

Ще давно питався у підтримки Моно про списання через ГПей на Вайз. Відповіли:
Так, це переказ з карти на карту МСС 4829


Саме через цей MCC, який виставляє Вайз, деякі банки відмовляються від таких переказів, зокрема Райф, Прокредит, ОТП, КредіАгріколь та ін., аргументують, що в них заборонені перекази за кордон. Про 100к і квазі-кеш деякі чули/знають, але це суто їхня заборона
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 20:02

  undeadserf написав:
  Alexkievukraine написав:Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...

MCC 4829 - Грошові перекази.
MCC 4829 is used for Money Orders – Wire Transfer and other similar services.

Тут щось Альфа хімічить з міскодингом...

Ще давно питався у підтримки Моно про списання через ГПей на Вайз. Відповіли:
Так, це переказ з карти на карту МСС 4829


Саме через цей MCC, який виставляє Вайз, деякі банки відмовляються від таких переказів, зокрема Райф, Прокредит, ОТП, КредіАгріколь та ін., аргументують, що в них заборонені перекази за кордон. Про 100к і квазі-кеш деякі чули/знають, але це суто їхня заборона

Я не експерт в цьому питанні, але те що маємо код 4829 ще не означає що це переказ, можливо Wise дійсно показує це як покупку, моно любить по своєму трактувати транзакції, взяти хоча б той же амазон.
antey718
 
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