Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Нед 13 сер, 2023 19:57

Alexkievukraine написав: Покупка 4829 но пишет вайс трансфер... Покупка 4829 но пишет вайс трансфер...

Так, це переказ з карти на карту МСС 4829



MCC 4829 - Грошові перекази.MCC 4829 is used for Money Orders – Wire Transfer and other similar services.Тут щось Альфа хімічить з міскодингом...Ще давно питався у підтримки Моно про списання через ГПей на Вайз. Відповіли:Саме через цей MCC, який виставляє Вайз, деякі банки відмовляються від таких переказів, зокрема Райф, Прокредит, ОТП, КредіАгріколь та ін., аргументують, що в них заборонені перекази за кордон. Про 100к і квазі-кеш деякі чули/знають, але це суто їхня заборона