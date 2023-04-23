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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:59

  Shummi написав:Alexkievukraine
Да седня иду в Аккорд и Пумб) по Пумбу вроде тоже говорят 0 %, но горячка ответеле что 0,5)
Проверим на Практике



писал в чат и мне сказали что будут блочить 2.5% но потом отдадут... Но не блочат 😁😁😁 но я не списывал с карты под ноль...

Немогу вам ответить в приват пишет ошибку 😁😁
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 144
З нами з: 04.02.23
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