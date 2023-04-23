Відгуки про Interactive Brokers

писал в чат и мне сказали что будут блочить 2.5% но потом отдадут... Но не блочат 😁😁😁 но я не списывал с карты под ноль...
Немогу вам ответить в приват пишет ошибку 😁😁
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 сер, 2023 19:59
писал в чат и мне сказали что будут блочить 2.5% но потом отдадут... Но не блочат 😁😁😁 но я не списывал с карты под ноль...
Немогу вам ответить в приват пишет ошибку 😁😁
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