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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:59

  Shummi написав:Alexkievukraine
Да седня иду в Аккорд и Пумб) по Пумбу вроде тоже говорят 0 %, но горячка ответеле что 0,5)
Проверим на Практике



писал в чат и мне сказали что будут блочить 2.5% но потом отдадут... Но не блочат 😁😁😁 но я не списывал с карты под ноль...

Немогу вам ответить в приват пишет ошибку 😁😁
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:30

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Господа, а у всех перечисленных банков вот такая пополняшка через Вайз идет в рамках лимита в 100 к грн?
А то надо бы скинуть больше бегал по отделениям, карты пополнял открывал, может у кого то можно сразу тыс 5 евро закинуть)))))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:23

Олійник розповідає про можливі способи поповнень

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:35

  Alexkievukraine написав:Аккорд, тоже без проблем м комси.... В аккорде в Киеве в маленькому отделении у касира был шок 😁😁😁


1. Це поповнення Wise через GooglePay?
2. Валюта USD чи EUR?
3. Яка комісія на боці Wise?
romazhab
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:08

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Господа, а кто сталкивался как IB относится к пополнению не от себя)
Если к примеру я человека прошу заслать на мой счет бабки Свифтом. Им это норм?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:29

Shummi заходите в розділ deposit і читаєте умови. І звісно що це не ок. Як зрозуміти що це за гроші і чи вони ваші/легальні? А так ви їх проінвестуєте і вони стануть вже "білими". Отримуйте на свій рахунок і переказуйте від свого імені.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:33

  Shummi написав:Господа, а кто сталкивался как IB относится к пополнению не от себя)
Если к примеру я человека прошу заслать на мой счет бабки Свифтом. Им это норм?


а ви жартівник :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:06

  Shummi написав:Господа, а кто сталкивался как IB относится к пополнению не от себя)
Если к примеру я человека прошу заслать на мой счет бабки Свифтом. Им это норм?


99% що гроші повернуть назад відправникові
і можна ще й бан від ІБ отримати
DmitryZP
 
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