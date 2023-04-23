писал в чат и мне сказали что будут блочить 2.5% но потом отдадут... Но не блочат 😁😁😁 но я не списывал с карты под ноль...
Немогу вам ответить в приват пишет ошибку 😁😁
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 сер, 2023 19:59
писал в чат и мне сказали что будут блочить 2.5% но потом отдадут... Но не блочат 😁😁😁 но я не списывал с карты под ноль...
Немогу вам ответить в приват пишет ошибку 😁😁
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:30
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Господа, а у всех перечисленных банков вот такая пополняшка через Вайз идет в рамках лимита в 100 к грн?
А то надо бы скинуть больше бегал по отделениям, карты пополнял открывал, может у кого то можно сразу тыс 5 евро закинуть)))))
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:35
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:08
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Господа, а кто сталкивался как IB относится к пополнению не от себя)
Если к примеру я человека прошу заслать на мой счет бабки Свифтом. Им это норм?
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:29
Shummi заходите в розділ deposit і читаєте умови. І звісно що це не ок. Як зрозуміти що це за гроші і чи вони ваші/легальні? А так ви їх проінвестуєте і вони стануть вже "білими". Отримуйте на свій рахунок і переказуйте від свого імені.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:33
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:06
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:08
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Всем спасибо! принято!
Просто Вайз мне блоканул мой аккаунт, и стало не так удобно пополнять IB.
Бросаю пока Евро с гугл пей.
Навреное надо завести еще один вайз, и с него бросать, пока не заблочат.
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:38
Shummi якщо вас вайс вже заблочив то може краще не треба? Вам ще потім виводити з ІБ, зустрінетесь з фін.моном і взагалі все втратите. Скоріше за все ви робите щось неправильно.
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