Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Сер 30 сер, 2023 15:59

Shummi написав: Вайз заблочил потому что они не открывают счета украинцам, которые не на территории ЕС. Вайз заблочил потому что они не открывают счета украинцам, которые не на территории ЕС.

Shummi написав: Я отправлял на Вайз деньги через Бинанс p2p. Я отправлял на Вайз деньги через Бинанс p2p.

Це неправда.Ось чому бан.А тепер давайте уявимо ви попали на фін.мон, як ви поясните поповнення на 100% суми? Якщо до війни ок, у вас є свіфт, то після що таке р2р бінанс потім на вайс і іб? Чи пройдете ви фін. мон з таким поясненням? гроші ж йшли 3 стороні, потім з'являлись від третьої сторони на вайсі і далі йшли на ІБ. (Якщо це попадає в податкову то цей захід від 3 сторони це що? Іноземний дохід 18.5%+1.5% плюс не подача декларації, або подача але де цього не було вказано і податку не було сплачено.Чи у вас в призначенні по всім приходам "подарунок"?І якщо у вас ще не буде декларацій по тому що виподатки сплатили з іноземних доходів то ви собі просто риєте могилу зараз. Зупиніться, подумайте що ви робите, як ви будете виводити (і куди), які можуть бути питання у приймаючої сторони і вже готуйте папку з документами, бо можете плачевно закінчити.