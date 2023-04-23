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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:55

adj
Так я пополнял и Свифтом, до войны пока он работал, и Револютом, и Вайзом. Какие вопросы могут быть у Фин мона?
Вайз заблочил потому что они не открывают счета украинцам, которые не на территории ЕС.
Я отправлял на Вайз деньги через Бинанс p2p.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:59

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Shummi написав:Вайз заблочил потому что они не открывают счета украинцам, которые не на территории ЕС.

Це неправда.
  Shummi написав:Я отправлял на Вайз деньги через Бинанс p2p.

Ось чому бан.

А тепер давайте уявимо ви попали на фін.мон, як ви поясните поповнення на 100% суми? Якщо до війни ок, у вас є свіфт, то після що таке р2р бінанс потім на вайс і іб? Чи пройдете ви фін. мон з таким поясненням? гроші ж йшли 3 стороні, потім з'являлись від третьої сторони на вайсі і далі йшли на ІБ. (Якщо це попадає в податкову то цей захід від 3 сторони це що? Іноземний дохід 18.5%+1.5% плюс не подача декларації, або подача але де цього не було вказано і податку не було сплачено. https://ck.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/695850.html Чи у вас в призначенні по всім приходам "подарунок"?

І якщо у вас ще не буде декларацій по тому що виподатки сплатили з іноземних доходів то ви собі просто риєте могилу зараз. Зупиніться, подумайте що ви робите, як ви будете виводити (і куди), які можуть бути питання у приймаючої сторони і вже готуйте папку з документами, бо можете плачевно закінчити.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:07

  adj написав:І якщо у вас ще не буде декларацій по тому що виподатки сплатили з іноземних доходів то ви собі просто риєте могилу зараз. Зупиніться, подумайте що ви робите, як ви будете виводити (і куди), які можуть бути питання у приймаючої сторони і вже готуйте папку з документами, бо можете плачевно закінчити.

До могили, звичайно, далеко.
Спеціальної конфіскації не буде, тому питання лише в податках та штрафах.
Але те, що правила гри змінюються - факт.
Треба змінюватись і нам. Ви абсолютно праві.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:19

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  unknown guest написав:Але те, що правила гри змінюються - факт.
Треба змінюватись і нам. Ви абсолютно праві.

коли Україна почне автоматом обмінюватись податковими базами між країнами, цікаво IBKR буде звітувати нашій податковій?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:22

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Тут нюансов то тоже много, надо изучать)
Можно стать Резидентом ОАЭ, там налоги нулевые. Какие могут быть к примеру вопросы у Украины...
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:30

  Shummi написав:Тут нюансов то тоже много, надо изучать)
Можно стать Резидентом ОАЭ, там налоги нулевые. Какие могут быть к примеру вопросы у Украины...

А ще Португалії, тільки походження грошей це не тільки питання яке задають в Україні, у вас що будуть декларації, чи ви будете надіятись що не спитають?

  greenozon написав:
  unknown guest написав:Але те, що правила гри змінюються - факт.
Треба змінюватись і нам. Ви абсолютно праві.

коли Україна почне автоматом обмінюватись податковими базами між країнами, цікаво IBKR буде звітувати нашій податковій?


Я виходжу з логіки що всі у кого кабінети на домені *.co.uk - будуть відрапортовані. Відповідно вже зараз все роблю так що все "зійшлось" в наступному році.

  unknown guest написав:До могили, звичайно, далеко.
Спеціальної конфіскації не буде, тому питання лише в податках та штрафах.
Але те, що правила гри змінюються - факт.
Треба змінюватись і нам. Ви абсолютно праві.

І у витратах на суди, можливе життя з арештом на рахунках. Шик.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:32

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Ну і не забуваємо що зараз мін.фін живе за рахунок донорів, що буде коли ситуація поміняється? Яке буде ставлення до ухилянтів, до тих хто не може пояснити походження коштів? Я думаю чим далі тим буде все прямолінійніше. Але забавляє ставлення деяких українців до ризиків - чисто якось буде. Поїду в дубай! :)
adj
 
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