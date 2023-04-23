Відгуки про Interactive Brokers

|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 вер, 2023 15:27
ibkr блокує 4 області
Додано: Нед 03 вер, 2023 18:03
Тим хто виїхав з окупації і зараз знаходиться в Україні можуть отримати довідку ВПО і я думаю з нею виправити свій статус.
А ось ті хто виїхав з цих областей і зараз умовно живуть на балі (чекають), ніяк не думали за своє резидентство то такі будуть здивовані (але чи є такі)
Зараз переглядають цей форум: adj і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|