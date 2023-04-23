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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:27

ibkr блокує 4 області
https://youtu.be/NHaF8hjsFk0
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:03

  greenozon написав:ibkr блокує 4 області
https://youtu.be/NHaF8hjsFk0

Тим хто виїхав з окупації і зараз знаходиться в Україні можуть отримати довідку ВПО і я думаю з нею виправити свій статус.
А ось ті хто виїхав з цих областей і зараз умовно живуть на балі (чекають), ніяк не думали за своє резидентство то такі будуть здивовані (але чи є такі)
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:29

Счет

Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?
Vasiliy-OD
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:33

  greenozon написав:ibkr блокує 4 області
https://youtu.be/NHaF8hjsFk0


Порада відкрити рахунок через Фрідом Фінанс це взагалі якесь дніщє
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 23:20

  Vasiliy-OD написав:Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?


Ось вище 2 повідомленнями є посилання на канал де якщо подивитеся інші відео цього автора, можна знайти отаке відео - https://www.youtube.com/watch?v=murWMYEmWVc

А взагалі в ютуб з цього приводу достатньо інформації, пошукайте
DmitryZP
 
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