Відгуки про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 вер, 2023 15:27
ibkr блокує 4 області
Додано: Нед 03 вер, 2023 18:03
Тим хто виїхав з окупації і зараз знаходиться в Україні можуть отримати довідку ВПО і я думаю з нею виправити свій статус.
А ось ті хто виїхав з цих областей і зараз умовно живуть на балі (чекають), ніяк не думали за своє резидентство то такі будуть здивовані (але чи є такі)
Додано: Нед 03 вер, 2023 19:29
Счет
Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?
Додано: Нед 03 вер, 2023 20:33
Порада відкрити рахунок через Фрідом Фінанс це взагалі якесь дніщє
Додано: Нед 03 вер, 2023 23:20
Ось вище 2 повідомленнями є посилання на канал де якщо подивитеся інші відео цього автора, можна знайти отаке відео -
А взагалі в ютуб з цього приводу достатньо інформації, пошукайте
Додано: Вів 05 вер, 2023 16:20
DmitryZP Доброго дня...спасибо...информации много но хотелось бы точно знать механизм пополнения какой на данный момент.За Wise пишут,что сейчас невозможно отправить деньги из Украины..так что же сейчас работает ...? Через кого можно завести средства на счет?
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