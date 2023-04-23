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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:27

ibkr блокує 4 області
https://youtu.be/NHaF8hjsFk0
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:03

  greenozon написав:ibkr блокує 4 області
https://youtu.be/NHaF8hjsFk0

Тим хто виїхав з окупації і зараз знаходиться в Україні можуть отримати довідку ВПО і я думаю з нею виправити свій статус.
А ось ті хто виїхав з цих областей і зараз умовно живуть на балі (чекають), ніяк не думали за своє резидентство то такі будуть здивовані (але чи є такі)
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:29

Счет

Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?
Vasiliy-OD
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:33

  greenozon написав:ibkr блокує 4 області
https://youtu.be/NHaF8hjsFk0


Порада відкрити рахунок через Фрідом Фінанс це взагалі якесь дніщє
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 23:20

  Vasiliy-OD написав:Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?


Ось вище 2 повідомленнями є посилання на канал де якщо подивитеся інші відео цього автора, можна знайти отаке відео - https://www.youtube.com/watch?v=murWMYEmWVc

А взагалі в ютуб з цього приводу достатньо інформації, пошукайте
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 16:20

DmitryZP Доброго дня...спасибо...информации много но хотелось бы точно знать механизм пополнения какой на данный момент.За Wise пишут,что сейчас невозможно отправить деньги из Украины..так что же сейчас работает ...? Через кого можно завести средства на счет?
Vasiliy-OD
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:56

  Vasiliy-OD написав:DmitryZP Доброго дня...спасибо...информации много но хотелось бы точно знать механизм пополнения какой на данный момент.За Wise пишут,что сейчас невозможно отправить деньги из Украины..так что же сейчас работает ...? Через кого можно завести средства на счет?

Реєструєтесь у Wise з українською адресою. Рахунок Wise вам не відкриє, але кнопка Send в додатку вайза вам буде доступна. Вказуєте реквізити Zen і оплачуєте переказ через GPay з картки українського банку у валюті євро. Далі з ZEN робите SEPA платіж на інтереактів.
Zen берез 10 євроцентів за вхід/вихід.
Wise ≈ 0.5-0.6%
З карток аккорда/ізі/ПУМБ комісій наче немає (перевірив лише аккорда поки, але ліміти Gpay і самого банку суворі)
Maxwe11
 
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