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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 вер, 2023 15:27
ibkr блокує 4 області
Додано: Нед 03 вер, 2023 18:03
Тим хто виїхав з окупації і зараз знаходиться в Україні можуть отримати довідку ВПО і я думаю з нею виправити свій статус.
А ось ті хто виїхав з цих областей і зараз умовно живуть на балі (чекають), ніяк не думали за своє резидентство то такі будуть здивовані (але чи є такі)
Додано: Нед 03 вер, 2023 19:29
Счет
Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?
Додано: Нед 03 вер, 2023 20:33
Порада відкрити рахунок через Фрідом Фінанс це взагалі якесь дніщє
Додано: Нед 03 вер, 2023 23:20
Ось вище 2 повідомленнями є посилання на канал де якщо подивитеся інші відео цього автора, можна знайти отаке відео -
А взагалі в ютуб з цього приводу достатньо інформації, пошукайте
Додано: Вів 05 вер, 2023 16:20
DmitryZP Доброго дня...спасибо...информации много но хотелось бы точно знать механизм пополнения какой на данный момент.За Wise пишут,что сейчас невозможно отправить деньги из Украины..так что же сейчас работает ...? Через кого можно завести средства на счет?
Додано: Вів 05 вер, 2023 18:56
Реєструєтесь у Wise з українською адресою. Рахунок Wise вам не відкриє, але кнопка Send в додатку вайза вам буде доступна. Вказуєте реквізити Zen і оплачуєте переказ через GPay з картки українського банку у валюті євро. Далі з ZEN робите SEPA платіж на інтереактів.
Zen берез 10 євроцентів за вхід/вихід.
Wise ≈ 0.5-0.6%
З карток аккорда/ізі/ПУМБ комісій наче немає (перевірив лише аккорда поки, але ліміти Gpay і самого банку суворі)
Додано: Вів 05 вер, 2023 22:10
Re: Відгуки про Interactive Brokers
З мого досвіду комісія Wise через GPay і кнопку Send 0.47%+0.44euro.
Ще була комісія банку в Приваті, Укргазі, Сенсі, А-банку. Південний не пропускає платіж через GPay. Без комісії переказував з Моно, Пумбу, Прокредита, Креді Агріколя, Акорда.
Наче писали, що в Zen комісія 2.5% відсотки за поповнення для нерезидентів ЕС. Але я навіть не намагався.
Додано: Вів 05 вер, 2023 23:14
Oleksii я пробував прокредит, він такі транзакції не пропускає, а моно бере 1% коміс. На Зені все чітко 10 центів і вхід з вайзу і на вихід SEPA
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