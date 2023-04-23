|
|
Відгуки про Interactive Brokers
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:37
Maxwe11 написав:
Oleksii я пробував прокредит, він такі транзакції не пропускає, а моно бере 1% коміс. На Зені все чітко 10 центів і вхід з вайзу і на вихід SEPA
Для мене немає сенсу користуватися Zen якщо через Wise можна одразу в IB. А без Wise наче буде Zen-комісія 2.5%. В банках може буди різна комісія в залежності від Visа/MC або типу картки.
-
Oleksii
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 20.02.23
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|438
|214706
|
|
|97
|37107
|
Чет 22 чер, 2023 16:15
adj
|
|10
|3448
|
Пон 08 тра, 2023 17:58
asti