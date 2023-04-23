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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:37

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Maxwe11 написав:Oleksii я пробував прокредит, він такі транзакції не пропускає, а моно бере 1% коміс. На Зені все чітко 10 центів і вхід з вайзу і на вихід SEPA

Для мене немає сенсу користуватися Zen якщо через Wise можна одразу в IB. А без Wise наче буде Zen-комісія 2.5%. В банках може буди різна комісія в залежності від Visа/MC або типу картки.
Oleksii
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.02.23
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