Для мене немає сенсу користуватися Zen якщо через Wise можна одразу в IB. А без Wise наче буде Zen-комісія 2.5%. В банках може буди різна комісія в залежності від Visа/MC або типу картки.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:37
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Для мене немає сенсу користуватися Zen якщо через Wise можна одразу в IB. А без Wise наче буде Zen-комісія 2.5%. В банках може буди різна комісія в залежності від Visа/MC або типу картки.
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:26
при спробі на ІБ вказати брати гроші з Вайзу у євро вилітає помилка (вже закрив браузер, було щось типу "щось пішло не так"...) В мене адреса реєстрації Запоріжжя - тобто воно намагається вирахувати яка буде коміссія за переказ і як я розумію натикається на якусь внутрішню заборону переказу у євро
долари пішли як і раніше, без пригод
Додано: Сер 06 вер, 2023 16:04
Re: Відгуки про Interactive Brokers
У мене в Прокредиті (картка Visa Direct) і в деяких інших банках спочатку не проходив GPay платіж через Wise в IB. Та через деякий час спроби в усіх банках ставали вдалими.
Ось і Південний пропустив платіж. Комісія 4%
А в моно комісія 1% наче для P2P. Для GPay комісія відсутня.
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:46
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:55
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:59
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