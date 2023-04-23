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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:37

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Maxwe11 написав:Oleksii я пробував прокредит, він такі транзакції не пропускає, а моно бере 1% коміс. На Зені все чітко 10 центів і вхід з вайзу і на вихід SEPA

Для мене немає сенсу користуватися Zen якщо через Wise можна одразу в IB. А без Wise наче буде Zen-комісія 2.5%. В банках може буди різна комісія в залежності від Visа/MC або типу картки.
Oleksii
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:26

  adj написав:
  greenozon написав:ibkr блокує 4 області
https://youtu.be/NHaF8hjsFk0

Тим хто виїхав з окупації і зараз знаходиться в Україні можуть отримати довідку ВПО і я думаю з нею виправити свій статус.
А ось ті хто виїхав з цих областей і зараз умовно живуть на балі (чекають), ніяк не думали за своє резидентство то такі будуть здивовані (але чи є такі)


при спробі на ІБ вказати брати гроші з Вайзу у євро вилітає помилка (вже закрив браузер, було щось типу "щось пішло не так"...) В мене адреса реєстрації Запоріжжя - тобто воно намагається вирахувати яка буде коміссія за переказ і як я розумію натикається на якусь внутрішню заборону переказу у євро

долари пішли як і раніше, без пригод
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:04

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Maxwe11 написав:Oleksii я пробував прокредит, він такі транзакції не пропускає, а моно бере 1% коміс. На Зені все чітко 10 центів і вхід з вайзу і на вихід SEPA

У мене в Прокредиті (картка Visa Direct) і в деяких інших банках спочатку не проходив GPay платіж через Wise в IB. Та через деякий час спроби в усіх банках ставали вдалими.
Ось і Південний пропустив платіж. Комісія 4% :(
А в моно комісія 1% наче для P2P. Для GPay комісія відсутня.
Oleksii
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:46

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:55

  adj написав:Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?

Тому що, дату погашення можуть перенести на 10 років
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:59

  adj написав:Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?

Не такі там великі комісії, якщо все правильно робити то вийде не більше 1%.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15

  St/2 написав:
  adj написав:Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?

Тому що, дату погашення можуть перенести на 10 років

Ви плутаєте ОВДП (валютні) і ОЗДП

  antey718 написав:
  adj написав:Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?

Не такі там великі комісії, якщо все правильно робити то вийде не більше 1%.

Навіть в цій темі якщо пошукати то є спосіб з нульовою комісією. Просто я так розумію що є люди які виводять за 1% і більше відсотків на ІБ, тому і дивуюсь.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:33

  Vasiliy-OD написав:Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?

Купляеш евро в моно, потім на wise по SEPA. Виходить 1% за платіж. З вайза на IB безкоштовно. На IB заходить евро, переводиш у долари.
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