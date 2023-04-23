Відгуки про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:37
Maxwe11 написав:
Oleksii я пробував прокредит, він такі транзакції не пропускає, а моно бере 1% коміс. На Зені все чітко 10 центів і вхід з вайзу і на вихід SEPA
Для мене немає сенсу користуватися Zen якщо через Wise можна одразу в IB. А без Wise наче буде Zen-комісія 2.5%. В банках може буди різна комісія в залежності від Visа/MC або типу картки.
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Oleksii
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:26
adj написав:
Тим хто виїхав з окупації і зараз знаходиться в Україні можуть отримати довідку ВПО і я думаю з нею виправити свій статус.
А ось ті хто виїхав з цих областей і зараз умовно живуть на балі (чекають), ніяк не думали за своє резидентство то такі будуть здивовані (але чи є такі)
при спробі на ІБ вказати брати гроші з Вайзу у євро вилітає помилка (вже закрив браузер, було щось типу "щось пішло не так"...) В мене адреса реєстрації Запоріжжя - тобто воно намагається вирахувати яка буде коміссія за переказ і як я розумію натикається на якусь внутрішню заборону переказу у євро
долари пішли як і раніше, без пригод
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:04
Maxwe11 написав:
Oleksii я пробував прокредит, він такі транзакції не пропускає, а моно бере 1% коміс. На Зені все чітко 10 центів і вхід з вайзу і на вихід SEPA
У мене в Прокредиті (картка Visa Direct) і в деяких інших банках спочатку не проходив GPay платіж через Wise в IB. Та через деякий час спроби в усіх банках ставали вдалими.
Ось і Південний пропустив платіж. Комісія 4%
А в моно комісія 1% наче для P2P. Для GPay комісія відсутня.
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Oleksii
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Додано: Сер 06 вер, 2023 18:46
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
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adj
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Додано: Сер 06 вер, 2023 18:55
adj написав:
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
Тому що, дату погашення можуть перенести на 10 років
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St/2
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Додано: Сер 06 вер, 2023 18:59
adj написав:
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
Не такі там великі комісії, якщо все правильно робити то вийде не більше 1%.
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antey718
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15
St/2 написав: adj написав:
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
Тому що, дату погашення можуть перенести на 10 років
Ви плутаєте ОВДП (валютні) і ОЗДП
antey718 написав: adj написав:
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
Не такі там великі комісії, якщо все правильно робити то вийде не більше 1%.
Навіть в цій темі якщо пошукати то є спосіб з нульовою комісією. Просто я так розумію що є люди які виводять за 1% і більше відсотків на ІБ, тому і дивуюсь.
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adj
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:33
Vasiliy-OD написав:
Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?
Купляеш евро в моно, потім на wise по SEPA. Виходить 1% за платіж. З вайза на IB безкоштовно. На IB заходить евро, переводиш у долари.
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webserg
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:44
webserg написав: Vasiliy-OD написав:
Так все таки...на данный момент,пока не работает перевод через SWIFT, как же перевести средства на свой счет из Украины в IB?
Купляеш евро в моно, потім на wise по SEPA. Виходить 1% за платіж. З вайза на IB безкоштовно. На IB заходить евро, переводиш у долари.
Взагалі то міжнародні перекази заборонені, але нехай SEPA в моно працює, то чому ж треба SEPA на вайс, SEPA може бути і на рахунки ІБ напряму.
(якщо це SEPA як ви пишете)
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:48
да, при платеже 2446 евро комиссия составляет 12 евро) % я думаю могут все посчитать)
Лучше поделитесь банками которые это делают без комиссии
у меня это Моно, Пумб, Аккорд, Кредо,Укргаз, Спортбанк
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Shummi
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