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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  adj написав:Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?

Я не виводив, а лише пробував, щоб дізнатися комісію.
Виводив в тих банках де комісія відсутня.

Дохідність валютних овдп і американських трежерей зараз співставна. Та облігації американського уряду більш надійні.
Головне, що з IB значно більше можливостей інвестування. До того ж після вбивства фондового ринку і блокування акцій намагаюся бути більш обережним з українськими активами.
Oleksii
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:30

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Oleksii написав:Дохідність валютних овдп і американських трежерей зараз співставна. Та облігації американського уряду більш надійні.

Окей, але щоб вивести кошти треба дати 1%+ (судячи з постів в цій гілці), ще й конвертувати в євро, потім з євро в долар, потім купити самі облігації на тому ж ІБ, це все за собою теж несе витрати (комісії), де там буде співставна дохідність? А податки рахуєте чи ні? Слідкуєте за тим які елементи контрою вводить наш регулятор? Зможете потім завести такі гроші назад, без сплати податку, і які пройшли через 100500 платіжних систем з конвертаціями? (а за конвертацію ще можуть попросити заплатити, бо forex операція).
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:23

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  adj написав:Окей, але щоб вивести кошти треба дати 1%+ (судячи з постів в цій гілці), ще й конвертувати в євро, потім з євро в долар, потім купити самі облігації на тому ж ІБ, це все за собою теж несе витрати (комісії), де там буде співставна дохідність? А податки рахуєте чи ні? Слідкуєте за тим які елементи контрою вводить наш регулятор? Зможете потім завести такі гроші назад, без сплати податку, і які пройшли через 100500 платіжних систем з конвертаціями? (а за конвертацію ще можуть попросити заплатити, бо forex операція).

З обміном в євро згоден. Деколи там 1% втрачається.
Податки звичайно врахував. Forex конвертація, якщо і дає, то мінімальний прибуток. В мене одна квітанція про переказ з українського банку в IB.
Заводити гроші назад планую дуже не скоро. Бо це не вклад, це пенсійні заощадження. І, звичайно, облігації в них лише засіб тимчасово прилаштувати вільні кошти.
Взагалі дивно порівнювати український ринок і американський. Хіба що у Вас інша мета інвестицій. Можливо простота важливіша.
Ось у нас і дохідності по валютним ОВДП вже падають. Більш меньш схожі на американські після податків лише річні (4.3%). Коротші мають меншу дохідність, а довші вроздріб взагалі недоступні.
Oleksii
 
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  #<1 ... 36373839
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