RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  adj написав:Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?

Я не виводив, а лише пробував, щоб дізнатися комісію.
Виводив в тих банках де комісія відсутня.

Дохідність валютних овдп і американських трежерей зараз співставна. Та облігації американського уряду більш надійні.
Головне, що з IB значно більше можливостей інвестування. До того ж після вбивства фондового ринку і блокування акцій намагаюся бути більш обережним з українськими активами.
Oleksii
 
Повідомлень: 12
З нами з: 20.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:30

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Oleksii написав:Дохідність валютних овдп і американських трежерей зараз співставна. Та облігації американського уряду більш надійні.

Окей, але щоб вивести кошти треба дати 1%+ (судячи з постів в цій гілці), ще й конвертувати в євро, потім з євро в долар, потім купити самі облігації на тому ж ІБ, це все за собою теж несе витрати (комісії), де там буде співставна дохідність? А податки рахуєте чи ні? Слідкуєте за тим які елементи контрою вводить наш регулятор? Зможете потім завести такі гроші назад, без сплати податку, і які пройшли через 100500 платіжних систем з конвертаціями? (а за конвертацію ще можуть попросити заплатити, бо forex операція).
adj
 
Повідомлень: 356
З нами з: 08.04.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:23

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  adj написав:Окей, але щоб вивести кошти треба дати 1%+ (судячи з постів в цій гілці), ще й конвертувати в євро, потім з євро в долар, потім купити самі облігації на тому ж ІБ, це все за собою теж несе витрати (комісії), де там буде співставна дохідність? А податки рахуєте чи ні? Слідкуєте за тим які елементи контрою вводить наш регулятор? Зможете потім завести такі гроші назад, без сплати податку, і які пройшли через 100500 платіжних систем з конвертаціями? (а за конвертацію ще можуть попросити заплатити, бо forex операція).

З обміном в євро згоден. Деколи там 1% втрачається.
Податки звичайно врахував. Forex конвертація, якщо і дає, то мінімальний прибуток. В мене одна квітанція про переказ з українського банку в IB.
Заводити гроші назад планую дуже не скоро. Бо це не вклад, це пенсійні заощадження. І, звичайно, облігації в них лише засіб тимчасово прилаштувати вільні кошти.
Ось у нас і дохідності по валютним ОВДП вже падають. Більш меньш схожі на американські після податків лише річні (4.3%). Коротші мають меншу дохідність, а довші вроздріб взагалі недоступні.

Взагалі дивно порівнювати український ринок і американський. Хіба що інша мета інвестицій. Можливо простота важливіша.
Oleksii
 
Повідомлень: 12
З нами з: 20.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:22

  adj написав:
  St/2 написав:
  adj написав:Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?

Тому що, дату погашення можуть перенести на 10 років

Ви плутаєте ОВДП (валютні) і ОЗДП


У нас війна, чи ви забули?
Тому сало треба переховати
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11203
З нами з: 02.09.08
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:25

Меняйте хоть почки на грн в обменниках несите в акорд покупайте евро по хорошему курсу и выводите на ибкр не с комисом а с плюсом 👌😍😍😍 но мало да всего 50к месяц...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 149
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:45

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Alexkievukraine написав:Меняйте хоть почки на грн в обменниках несите в акорд покупайте евро по хорошему курсу и выводите на ибкр не с комисом а с плюсом 👌😍😍😍 но мало да всего 50к месяц...

"Ця послуга зараз не доступна." Акордбанк©
Так що треба євро нести.
Oleksii
 
Повідомлень: 12
З нами з: 20.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:31

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Alexkievukraine написав:да всего 50к месяц...

це на 1 людину на 1 банк
а банків в нас багато :)
greenozon
 
Повідомлень: 15476
З нами з: 01.06.14
Подякував: 349 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:43

  greenozon написав:
  Alexkievukraine написав:да всего 50к месяц...

це на 1 людину на 1 банк
а банків в нас багато :)

Є шанс отримати червоний прапорець за таке поповнення.
Нагадайте який ліміт в на переказ з валютного рахунку.
Та чув є можливість переказу валюти між власними рахунками в межах України
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11203
З нами з: 02.09.08
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:33

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  St/2 написав:Є шанс отримати червоний прапорець за таке поповнення.

за 50К в місяць червоний прапорець?
ну не думаю
в нас ще не КНДР чи Зімбабве (вле вже туди дивимось :) )

вихідні світфти (на закордон) звісно під блоком НБУ
про внтурішні по державі якось ця інфа не дуже афішується
але сенс в них?
за мого досвіду таке було лише 1 раз і то вже не пригадую деталей (сам банк запропонував таку опцію)
greenozon
 
Повідомлень: 15476
З нами з: 01.06.14
Подякував: 349 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 42, 43, 44
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
439 215123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 13:40
ЗІС-5
Відгуки про ICU 1 ... 8, 9, 10
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
97 37227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 чер, 2023 16:15
adj
Відгуки про Bond.ua 1, 2
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
10 3505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 тра, 2023 17:58
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.