|
|
|
Відгуки про Interactive Brokers
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51
adj написав:
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
Я не виводив, а лише пробував, щоб дізнатися комісію.
Виводив в тих банках де комісія відсутня.
Дохідність валютних овдп і американських трежерей зараз співставна. Та облігації американського уряду більш надійні.
Головне, що з IB значно більше можливостей інвестування. До того ж після вбивства фондового ринку і блокування акцій намагаюся бути більш обережним з українськими активами.
-
Oleksii
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20.02.23
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 18:30
Oleksii написав:
Дохідність валютних овдп і американських трежерей зараз співставна. Та облігації американського уряду більш надійні.
Окей, але щоб вивести кошти треба дати 1%+ (судячи з постів в цій гілці), ще й конвертувати в євро, потім з євро в долар, потім купити самі облігації на тому ж ІБ, це все за собою теж несе витрати (комісії), де там буде співставна дохідність? А податки рахуєте чи ні? Слідкуєте за тим які елементи контрою вводить наш регулятор? Зможете потім завести такі гроші назад, без сплати податку, і які пройшли через 100500 платіжних систем з конвертаціями? (а за конвертацію ще можуть попросити заплатити, бо forex операція).
-
adj
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:23
adj написав:
Окей, але щоб вивести кошти треба дати 1%+ (судячи з постів в цій гілці), ще й конвертувати в євро, потім з євро в долар, потім купити самі облігації на тому ж ІБ, це все за собою теж несе витрати (комісії), де там буде співставна дохідність? А податки рахуєте чи ні? Слідкуєте за тим які елементи контрою вводить наш регулятор? Зможете потім завести такі гроші назад, без сплати податку, і які пройшли через 100500 платіжних систем з конвертаціями? (а за конвертацію ще можуть попросити заплатити, бо forex операція).
З обміном в євро згоден. Деколи там 1% втрачається.
Податки звичайно врахував. Forex конвертація, якщо і дає, то мінімальний прибуток. В мене одна квітанція про переказ з українського банку в IB.
Заводити гроші назад планую дуже не скоро. Бо це не вклад, це пенсійні заощадження. І, звичайно, облігації в них лише засіб тимчасово прилаштувати вільні кошти.
Ось у нас і дохідності по валютним ОВДП вже падають. Більш меньш схожі на американські після податків лише річні (4.3%). Коротші мають меншу дохідність, а довші вроздріб взагалі недоступні.
Взагалі дивно порівнювати український ринок і американський. Хіба що інша мета інвестицій. Можливо простота важливіша.
-
Oleksii
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20.02.23
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:22
adj написав: St/2 написав: adj написав:
Який сенс виводити гроші на ІБ з такими комісіями? Не простіше купити валютні овдп в Україні?
Тому що, дату погашення можуть перенести на 10 років
Ви плутаєте ОВДП (валютні) і ОЗДП
У нас війна, чи ви забули?
Тому сало треба переховати
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11204
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:25
Меняйте хоть почки на грн в обменниках несите в акорд покупайте евро по хорошему курсу и выводите на ибкр не с комисом а с плюсом 👌😍😍😍 но мало да всего 50к месяц...
-
Alexkievukraine
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 04.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:45
Alexkievukraine написав:
Меняйте хоть почки на грн в обменниках несите в акорд покупайте евро по хорошему курсу и выводите на ибкр не с комисом а с плюсом 👌😍😍😍 но мало да всего 50к месяц...
"Ця послуга зараз не доступна." Акордбанк©
Так що треба євро нести.
-
Oleksii
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20.02.23
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:31
Alexkievukraine написав:
да всего 50к месяц...
це на 1 людину на 1 банк
а банків в нас багато
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15477
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 1473 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:43
greenozon написав: Alexkievukraine написав:
да всего 50к месяц...
це на 1 людину на 1 банк
а банків в нас багато
Є шанс отримати червоний прапорець за таке поповнення.
Нагадайте який ліміт в на переказ з валютного рахунку.
Та чув є можливість переказу валюти між власними рахунками в межах України
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11204
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:33
St/2 написав:
Є шанс отримати червоний прапорець за таке поповнення.
за 50К в місяць червоний прапорець?
ну не думаю
в нас ще не КНДР чи Зімбабве (вле вже туди дивимось
)
вихідні світфти (на закордон) звісно під блоком НБУ
про внтурішні по державі якось ця інфа не дуже афішується
але сенс в них?
за мого досвіду таке було лише 1 раз і то вже не пригадую деталей (сам банк запропонував таку опцію)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15477
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 1473 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:08
greenozon написав: St/2 написав:
Є шанс отримати червоний прапорець за таке поповнення.
за 50К в місяць червоний прапорець?
ну не думаю
в нас ще не КНДР чи Зімбабве (вле вже туди дивимось
)
вихідні світфти (на закордон) звісно під блоком НБУ
про внтурішні по державі якось ця інфа не дуже афішується
але сенс в них?
за мого досвіду таке було лише 1 раз і то вже не пригадую деталей (сам банк запропонував таку опцію)
Якщо буде 20 транзакцій по 1300$ в місяць, точно блокнуть.
Треба десь агрегувати
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11204
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|439
|215128
|
Сер 06 вер, 2023 13:40
ЗІС-5
|
|97
|37235
|
Чет 22 чер, 2023 16:15
adj
|
|10
|3508
|
Пон 08 тра, 2023 17:58
asti
|